Agência Minas Gerais | Saiba o valor que pode ser economizado na conta de luz com dicas de eficiência energética da Cemig

Acender as luzes, tomar banho, ligar o ventilador ou preparar alimentos na air-fryer. Essas são algumas das ações mais simples e rotineiras do dia a dia que, se associadas ao uso consciente, podem gerar uma boa economia na conta de luz. Para isso, devem ser colocadas em prática pequenas atitudes que ajudam a otimizar o uso dos eletrodomésticos e equipamentos elétricos, reduzindo o desperdício e diminuindo as despesas com energia elétrica.

Cemig / Divulgação



Conforme calcula o analista de Eficiência Energética da Cemig, Filipe Randazzo, é possível que as famílias mineiras economizem, em média, R$ 68 com pequenas mudanças. “Isso, no entanto, pode variar de acordo com o tipo de equipamento que cada família tem em casa e que tornam essa economia maior ou menor”, explica ele.

“O chuveiro e a geladeira são os principais vilões do desperdício de energia. A eficiência energética, vale lembrar, é dada pelo tempo de uso de um aparelho elétrico e pela sua potência. Ou seja, para termos economia de energia, precisamos reduzir o tempo de uso – mantendo o conforto – ou substituir o equipamento por outro de potência menor e mais moderno”, explica Randazzo.

Como alcançar a economia de superior a R$ 70

Considerando as características citadas, tem-se um chuveiro de 5.500 watts (potência), utilizado pelas quatro pessoas. Se cada um deles tomar um banho de 12 minutos por dia – ou dois banhos de 6 minutos cada – o consumo do chuveiro ao final do mês seria de 132 kilowatts. Mas, se esse banho fosse reduzido para 8 minutos – ou dois banhos mais curtos de 4 minutos – o consumo mensal seria de 88 kilowatts.

Em reais, essa economia poderia chegar a R$ 48,04, de acordo com a tarifa atual da Cemig. No caso da geladeira, é possível reduzir cerca de R$ 19,87 na conta de energia. Aqui, a simulação comparou o consumo de uma geladeira com 8 anos de uso, com capacidade entre 350 e 380 litros, das categorias A-B na Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (Ence), caso o aparelho fosse substituído por outro com o Selo Procel, responsável por apontar as opções de eletrodomésticos mais eficientes.

“Nós sabemos que nem sempre será possível substituir de imediato a geladeira, pois é um equipamento mais caro. Mas observe o equipamento mais eficiente, com o Selo Procel, ao fazer novas compras. Além disso, é possível reduzir o desperdício de energia com mudanças de hábitos. As dicas que deixamos é: não abra e feche a geladeira sem necessidade, pois isso evita que ela perca o ar frio. Além disso, é fundamental conferir se a borracha de vedação da porta não está deixando o ar frio escapar e, em caso positivo, troque-a”, pontua o analista da Cemig.

Outra possibilidade de economia é em relação à iluminação da residência. Se uma casa possuir 12 lâmpadas LED, e o tempo de utilização médio não ultrapassar três horas por dia para cada uma, isso pode significar uma economia de R$ 7,35 por mês.

Mais possibilidades de economizar

Importante lembrar também do ar-condicionado: as famílias que utilizam esses aparelhos em casa devem ficar atentas. Um equipamento com a classificação A na Etiqueta de Conservação de Energia Elétrica, pode representar gastos de R$ 145,70 por mês, caso ligado durante 6 horas por dia. Por isso, se o cliente reduzir o tempo de uso do aparelho para três horas diárias, é possível economizar metade do valor.