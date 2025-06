Agência Minas Gerais | Parceria entre Estado e municípios fortalece o ensino fundamental em Minas Gerais com avanços na educação

Com o compromisso de ser um aliado dos municípios e possibilitar o acesso à educação em todos os cantos do estado, o Governo de Minas conta com inúmeras políticas públicas. Uma das que vêm se destacando, nos últimos anos, é o projeto Mãos Dadas. Iniciativa que visa a maior colaboração entre o Estado e os municípios mineiros na organização do Sistema Público de Ensino, o projeto tem feito a diferença na vida de vários estudantes.

Criado em 2021, já destinou mais de R$ 1,5 bilhão a 163 municípios, possibilitando a construção, reforma e ampliação de escolas, além da aquisição de equipamentos e veículos escolares. Com isso, cerca de 64 mil matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental foram absorvidas, ampliando o acesso à educação.

“Sou pai e sei que o que todos nós queremos é que nossas crianças tenham oportunidades reais. E é isso que nos move: garantir que nenhuma criança fique para trás, que todos tenham acesso ao que há de mais básico e transformador: a educação. O Mãos Dadas mostra que, quando Estado e prefeituras caminham juntos, quem ganha são os alunos e as famílias”, afirmou o secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro.

Para o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, o projeto é um exemplo concreto de cooperação que gera resultados reais. “O Mãos Dadas mostra que, quando Estado e municípios trabalham juntos, quem ganha é a sociedade. Essa parceria tem levado infraestrutura, qualidade e mais oportunidades para milhares de estudantes mineiros. É assim que fazemos a educação avançar nos lugares onde ela é mais necessária”.

União faz a força

Um dos exemplos de sucesso é o município de São Sebastião do Paraíso, que, com recursos do Mãos Dadas, recebeu R$ 8 milhões para construir três novas unidades escolares: dois centros de educação infantil e uma escola de ensino fundamental. Duas dessas estruturas foram inauguradas em janeiro deste ano, e a terceira está em fase final de construção, com previsão de entrega para o início de 2026.

As novas unidades atenderão cerca de 720 alunos, incluindo crianças de 0 a 3 anos e estudantes do 4º ao 5º ano do ensino fundamental. O prefeito Marcelo Morais afirma que, apesar dos receios iniciais, os resultados mostram que a parceria com o Estado foi acertada.

“Não tivemos os impactos negativos que as pessoas achavam que teríamos, nem condições específicas de desacordo com a legislação, e fizemos o que estava comprovado da possibilidade de entregar instrumentos novos de educação para a comunidade”, destacou.

Em São Domingos do Prata, a parceria com o Estado permitiu a construção de uma nova escola, um ginásio coberto e a compra de nove ônibus escolares novos. O município também viu os resultados pedagógicos melhorarem.

“Saímos de um Ideb de 5,8 para 7. Houve crescimento, valorização dos profissionais e mais oportunidades para os nossos estudantes”, afirmou o vice-prefeito e secretário de Educação, Edimar Martins (Marico).

Balanço

Em todo o estado, o Mãos Dadas já possibilitou a construção de 194 escolas e creches, 424 reformas e ampliações, a entrega de mobiliários e equipamentos a 345 escolas e a aquisição de 93 veículos para o transporte escolar. O projeto também prevê a cessão de imóveis e a adjunção de professores estaduais aos municípios.