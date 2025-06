Agência Minas Gerais | Minas Gerais e Yamanashi fortalecem parceria com foco na geração de energia verde e sustentabilidade

Posted on

Com o objetivo de divulgar as modalidades paralímpicas e fomentar a inclusão social por meio do esporte, foi realizada, neste sábado (7), a segunda edição do Festival Paralímpico 2024. O evento aconteceu no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, no período da manhã. Organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) em parceria com o Governo […]