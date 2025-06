Médico orienta sobre cuidados imediatos em casos de queimaduras com fogos de artifício

O uso de fogos de artifícios é tradição durante as festas juninas, mas também aumenta os riscos de acidentes, inclusive queimaduras, que são mais comuns nesse período. Para evitar complicações, é essencial adotar cuidados preventivos e saber como agir nos primeiros socorros.

O médico cirurgião plástico, Diego Barão, que atua na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, orienta sobre os cuidados iniciais que devem ser tomados em caso de queimaduras causadas por fogos de artifício. “O primeiro cuidado é você retirar o agente causador. Então, um fogo de artifício que ainda está queimando a pele, você tem que primeiro afastar isso e colocar o ferimento sob água corrente”, afirmou.

O especialista alerta que o uso de gelo ou água gelada não é indicado, pois pode agravar a queimadura, assim como não é recomendado passar pomada ou outro produto sobre o ferimento. “O recomendado é não usar nada até procurar ajuda do médico. O profissional é que vai orientar, dependendo do tipo de queimadura e localização. O que, às vezes, alivia essas dores da queimadura são compressas, com um paninho de algodão molhado com água em temperatura normal”, destacou.

Também não é recomendado estourar bolhas que possam se formar em decorrência da queimadura. “Se estiver em casa, mantenha a bolha, porque ela funciona como se fosse um curativo biológico protegendo a área da queimadura. No ambiente hospitalar é diferente, com um paciente internado, é feito um desbridamento com todos os cuidados, num ambiente controlado, para não ter infecção, material esterilizado e acompanhamento diário”, explicou.

Em alguns casos é fundamental procurar um hospital para receber a assistência necessária, a exemplo de queimaduras em regiões do corpo como rosto, pescoço, genitália ou áreas corporais maiores, entre outros casos. “Queimaduras que evoluem de maneira ruim, por exemplo, uma semana depois começou a ter febre, a área está muito vermelha, com secreção e cheiro ruim, pode ter infectado e é preciso ir para o hospital”, orientou o médico.

Serviço – Em casos de queimaduras, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado através do número 192, visando realizar os primeiros socorros e levar a vítima até o hospital de referência, quando necessário. Em João Pessoa, a referência para atendimento de pacientes vítimas de queimaduras é o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, que pertence a rede estadual.