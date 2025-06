Lojas Jaé vão funcionar em horário ampliado neste sábado: de 8h às 18h – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Para público geral, Jaé será exclusivo a partir de 2 de agosto – Conrado Portella/Prefeitura

As lojas e postos de atendimento do Jaé estão com o horário de atendimento ampliado aos sábados. As lojas e postos vão funcionar de 8h às 18h, não mais até 13h.

A Prefeitura reforça a orientação para que todo o processo seja feito de forma on-line: o cadastro por meio do aplicativo e com a solicitação de entrega do cartão Jaé em casa.

Pessoas acima de 65 anos têm isenção da taxa de entrega, no valor de R$ 7,95. O uso do Jaé pode ser feito de forma imediata após o cadastramento no aplicativo por meio do QR code no celular.

Lojas do Jaé que funcionarão neste sábado (21/06) de 8h às 18h:

Botafogo (sede da RioLuz) – R. Voluntários da Pátria, 169 – Botafogo

Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

Terminal BRT Paulo da Portela – Rua Padre Manso, s/nº, EF 203 – Madureira

Campo Grande – Rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D – Campo Grande

Terminal Deodoro – Estrada do Camboatá, 46, Deodoro

Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra Guaratiba – Guaratiba

Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja107

Terminal BRT Santa Cruz – Rua Felipe Cardoso, s/nº – Santa Cruz

Estácio – Rua Ulysses Guimarães, 16 – loja A (em frente ao metrô da Estácio)

Nave do Conhecimento Engenho de Dentro – Rua Arquias Cordeiro, 1516

Nave do Conhecimento Padre Miguel – Rua Bom Sossego, 380