Guardas resgatam ouriço-cacheiro no Riocentro, durante a Bienal do Livro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) resgataram um ouriço-cacheiro na sexta-feira (20/06) no Riocentro, na Zona Oeste da cidade, durante a Bienal do Livro. O animal estava na Zona de Alta Tensão e poderia provocar um incidente no evento, dependendo de onde caísse, além dos riscos para ele mesmo.

Os guardas do GDA estavam apoiando a operação da Guarda Municipal para a Bienal e foram acionados pelo coordenador de segurança do RioCentro. Após o resgate, o animal foi conduzido em segurança para o Parque Municipal de Marapendi, na Zona Oeste.

Operação da GM-RIO e da Seop para a Bienal

A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal do Rio estão atuando com 40 agentes em apoio à Bienal do Livro até o dia 22 de junho. As ações de ordenamento urbano e de trânsito se estenderão até o encerramento do evento e escoamento do público.

O efetivo atua posicionado estrategicamente em todos os acessos aos pavilhões do Riocentro para auxiliar o público e também coibir desordens e pequenos delitos. No trânsito, os agentes atuam com foco na fluidez e na mobilidade, incluindo ainda o auxílio à travessia de pedestres que utilizarão o transporte público para chegar ao local. Os agentes ainda contarão com apoio de viaturas para situações emergenciais e suporte ao efetivo.

A operação ainda conta com agentes do BRT Seguro com baseamento nas estações Olof Palme, Rio Centro e Morro do Outeiro, além de fiscais da Superintendência de Táxis que fiscalizam o bolsão interno e fazem o monitoramento do entorno do evento.