Grupo Os Filhos do Forró transforma Sabadinho Bom em ‘arraiá’ junino

O grupo Os Filhos do Forró vai transformar o Sabadinho Bom deste final de semana em um verdadeiro ‘arraiá’ junino, com muito forró pé de serra, choro e xote. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento acontece neste sábado (21) na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“A equipe da Funjope anuncia, com muita alegria, o Sabadinho Bom, uma ação que hoje já extrapola o evento de cultura e se transformou num momento de encontro de diversas gerações de moradores de João Pessoa e de turistas. Nós cuidamos do evento com todo o carinho porque é um momento que impulsiona a vida no Centro Histórico. É o projeto do prefeito Cícero Lucena levar mais ocupação e mais vida para aquele território”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A partir do Sabadinho Bom, conforme observa o diretor, as pessoas ficam tarde e noite de sábado se divertindo, ouvindo música, consumindo nos bares, restaurantes e cafés que estão reabrindo no Centro Histórico. “Essa é a capacidade que o Sabadinho Bom tem. É um evento extremamente consolidado na cidade de João Pessoa, desejado e sempre com música de qualidade. Nossos artistas são todos de João Pessoa e da Paraíba, e têm muita qualidade artística e estética”, acrescenta.

Antônio Miguel dos Santos, mais conhecido por Abacate, que integra Os Filhos do Forró, ressalta a importância do evento, que leva vida para o Centro Histórico e valoriza os artistas locais. “O Sabadinho Bom é a coisa mais linda que nós temos no nosso Centro Histórico. A gente percebe que é um momento que envolve forró, pagode, choro, grupo de samba, e isso é maravilhoso. Fico muito feliz em participar”, comenta o artista.

Ele elogia que a Funjope convida artistas que têm uma relação com o período junino, que toca xote, forró e faz quadrilha. “Isso é cultura e a Funjope tem uma visão além para o Centro Histórico. Por isso, o Sabadinho Bom se tornou o principal evento dos sábados de João Pessoa”, acrescenta.

Os Filhos do Forró vão tocar forró, xote, choro e frevo. “Ficamos honrados em receber o convite para mostrar um pouco da nossa cultura com triângulo, sanfona, zabumba, e fazer uma festa maravilhosa. O Centro está brilhante e vivo porque temos o Sabadinho Bom”, enfatiza Antônio Miguel.

Entre as músicas que não podem faltar no repertório estão ‘Olha pro céu, meu amor’ e ‘Asa branca’. “Isso é lindo, isso é cultura, e nós estamos muito gratos. Nossa expectativa é a melhor possível. Estamos no mês da alegria e das festas juninas e ficamos felizes e ansiosos para fazer esse forrozão”, ressaltou o artista.

O grupo Os Filhos do Forró é formado por Abacate, na voz e zabumba; Miguel Filho, na voz e sanfona; e Júnior, no triângulo.