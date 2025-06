Festival do Milho da Cecaf é opção de produtos de qualidade e preços acessíveis

O São João, comemorado nesta terça-feira (24), é a festa mais aguardada pelos nordestinos para dançar forró e saborear as comidas típicas a base de milho verde. Quem procura por produtos de qualidade e preços acessíveis pode ir ao 9º Festival do Milho, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo.

O evento promovido pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), foi aberto nessa quinta-feira (19) e vai até segunda-feira (23), no horário das 5h às 15h.

Os comerciantes praticam preços diferenciados, com a mão do milho (52 espigas) vendida a partir R$ 40,00. Os consumidores também podem aproveitar para comer milho cozido ou assado com preço entre R$ 1,00 e R$ 2,00, além de outras comidas típicas e regionais, frutas, verduras, laticínios, além de conferir a feira de artesanato no local.

“O Festival do Milho está na nona edição e é um sucesso de vendas. A expectativa é que este ano cheguem a 12 mil mãos de milho comercializadas, o equivalente a 650 mil espigas. Se o consumidor procura preço e qualidade aqui ele vai encontrar tudo isso e muito mais. Corram que só restam três dias para o encerramento”, disse o diretor da Cecaf, Roberto Filho.

Na Central de Comercialização da Agricultura Familiar, os consumidores também poderão se deliciar com iguarias no Espaço da Gastronomia e ainda comprar produtos produzidos pelos artesãos pessoenses no Espaço do Artesanato.

Localização – A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1112, José Américo. O Festival do Milho acontece das 05h às 15h.