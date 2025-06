Agência Minas Gerais | Governo de Minas e Jica fortalecem parceria em recuperação agrícola e defesa civil durante visita técnica à sede de agência no Japão

Relacionadas



Defesa Civil, meio ambiente e desenvolvimento sustentável estiveram na pauta dos encontros realizados nesta sexta-feira (20/6) pela comitiva do Governo de Minas, liderada pelo governador Romeu Zema, que está em missão na Ásia. Representantes do Estado estiveram na sede da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica), em Tóquio.

Ligada ao governo japonês, ela é responsável pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em desenvolvimento para contribuir para a construção da paz e o desenvolvimento da sociedade internacional.

O Governo de Minas e a Jica estão buscando aprofundar a colaboração em projetos estratégicos de recuperação de áreas de pastagem degradadas para impulsionar a agricultura sustentável.

Minas Gerais foi identificado como o principal local piloto para a nova iniciativa devido à sua importância agrícola e grande empenho nas ações de recuperação ambiental nos últimos anos. Os quatro conceitos principais do projeto incluem segurança alimentar, mitigação das mudanças climáticas, segurança energética e inclusão social.

Os japoneses apontam que, embora a taxa de juros atual para empréstimos da Jica esteja em torno de 2%, com período de cinco a 15 anos de carência, os altos juros brasileiros têm sido um desafio. Dois canais financeiros estratégicos foram propostos: o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e um novo fundo Fiagro.

“O Estado se encontra à disposição para acelerar esse processo em Minas Gerais, com instituições técnicas nossas para apoiar os esforços de recuperação. Além disso, vai ser elaborado um memorando de entendimentos entre o Governo de Minas e a Jica para efetivar essas tratativas”, disse Romeu Zema.

Parceria em Defesa Civil

Um dos focos do encontro entre a comitiva do Estado e a Jica foi construir oportunidades para cooperação técnica direta com a Defesa Civil de Minas Gerais por meio de programa de bolsas, missões de estudo e capacitações voltadas à gestão de riscos e resposta a desastres com o país asiático que é referência global na temática.

Em março, integrantes da Jica estiveram em Belo Horizonte para o Seminário de Gestão de Desastres Naturais “Chuvas e Estiagem: Construindo uma Cultura de Prevenção ao Risco”, promovido pelo Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

“Estamos com interlocução muito forte com a Jica, estabelecendo um canal permanente de comunicação, intercâmbio técnico, de discussão sobre tecnologia, logística e de tantos outros assuntos importantes para tornar nosso estado cada vez mais resiliente e seguro para todos os mineiros”, explicou o coordenador Estadual de Defesa Civil e chefe do Gabinete Militar do Governador (GMG), coronel Paulo Roberto Bermudes Rezende.

Desenvolvimento sustentável

Também nesta sexta-feira, o governador Romeu Zema e a comitiva se reuniram com o ministro do Meio Ambiente do Japão, Fumiaki Kobayashi, para discutir oportunidades estratégicas de cooperação em sustentabilidade, transição energética e inovação tecnológica em uma agenda comum de desenvolvimento sustentável.

O governador e a comitiva mostraram como Minas Gerais pode exercer papel importante como parceiro do Japão em estratégias de descarbonização, com ênfase na produção e exportação de hidrogênio verde, combustível alternativo gerado por fontes de energia renováveis.

“A reunião foi proveitosa, um dos pontos discutidos foi o interesse do governo japonês na importação de hidrogênio verde como estratégia de descarbonização. Há um potencial enorme de Minas Gerais para produção de hidrogênio verde a partir de fontes renováveis, como a eólica. Também falamos de parcerias tecnológicas e investimentos em projetos-piloto no Estado”, pontuou o governador Romeu Zema.