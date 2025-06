Agência Minas Gerais | Governo de Minas destina cerca de R$ 1,5 bilhão para melhorar infraestrutura e ajudar economia do Norte do estado

Relacionadas



O Governo de Minas está investindo quase R$ 1,5 bilhão em obras rodoviárias do Norte do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), dentro do programa Caminhos pra Avançar, que tem direcionado recursos para melhorar a qualidade e a extensão da malha viária na região, acabando com gargalos históricos.

São 20 obras de recuperação e implantação de mais de 860 quilômetros de vias, construção de pontes e travessias aguardadas há décadas, e na manutenção e conservação de mais de 5 mil quilômetros de rodovias. O volume de investimento tem o potencial de impulsionar a economia da região e gerar mais de 20 mil empregos, diretos e indiretos.

Duas das principais intervenções são as construções das pontes sobre o rio São Francisco. A primeira já sendo erguida no município de mesmo nome, que faz a conexão a cidade de Pintópolis pela rodovia MG-402, obra aguardada há mais de 70 anos pela população.

A segunda ponte está em processo de licitação, e faz a ligação entre as cidades de Manga e Matias Cardoso. As duas travessias, que juntas acumulam um investimento de mais de R$ 400 milhões, que passarão a integrar o rol das três maiores pontes erguidas em Minas Gerais.

De acordo com o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares, essas ações, estão em consonância com o recém-lançado Plano Estadual de Logística e Transportes de Minas Gerais (Pelt-MG).

Trata-se de um instrumento de planejamento criado para orientar o Estado sobre prioridades e necessidades de investimentos em infraestrutura no setor de transporte. "O Pelt-MG aponta alternativas para a nossa estrutura de transporte, condição necessária para alcançar um patamar de desenvolvimento condizente com as demandas que têm interferência direta na logística nacional", diz o diretor-geral do DER-MG.

























O diretor do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Victório Semionato, entende que essas obras representam um grande esforço do Governo de Minas para aprimorar a infraestrutura no Norte. “Ao integrar a região, promovendo o desenvolvimento econômico e social, isso vai ajudar a melhorar a competitividadenos setores agrícola, industrial e de serviços”.

Impacto

O salto de qualidade será sentido pela população com a conclusão das obras estruturadoras que estão em andamento, como as pontes e também a pavimentação do trecho de 73 quilômetros entre Pintópolis e Urucuia, que engloba partes da MG-402 e da MG-202. É o que assinala o diretor-geral do DER-MG.

“As novas ligações facilitarão o deslocamento de bens e pessoas, melhorando a interligação entre o extremo Norte com o Noroeste de Minas, o Oeste da Bahia e a rodovia BR-135, além de melhorar as condições de logística para o escoamento da produção do agronegócio, desenvolvido na área de irrigação do Projeto Jaíba”, destaca Rodrigo Tavares.

Dos 20 empreendimentos previstos no Caminhos pra Avançar, nove já foram concluídos, cinco estão em execução e outros seis serão iniciados. Além desses, há outras rodovias em obras de manutenção e conservação rotineiras, que não estão incluídas no programa.

É o caso da pavimentação do trecho municipal que dá continuidade à rodovia LMG-629, entre Rio Pardo de Minas e Mato Verde, que faz a conexão entre as regiões de Serra Geral e Alto Rio Pardo, fundamental para o acesso da população de diversos municípios com o polo de saúde em Taiobeiras, onde está localizado o hospital de referência da região. Pelo trecho circulam ambulâncias, entre elas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), e veículos que transportam pacientes de hemodiálise.

A obra, depois de concluída, irá promover a integração regional, criando um elo pavimentado entre Taiobeiras e a LMG-635, favorecendo diversos municípios, como Espinosa, Mamonas, Monte Azul, Catuti, Mato Verde, Santo Antônio do Retiro, Montezuma, Rio Pardo de Minas, Novo Horizonte, Salinas, Rubelita, Coronel Murta e Araçuaí. Além de possibilitar o acesso ao Sul da Bahia, a partir da rodovia BR-251.