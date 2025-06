Viviane Lyra, atleta olímpica da marcha atlética, visita a Vila Olímpica do Alemão e inspira alunos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Viviane Lyra foi bronze no revezamento misto da marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 – Gustavo Stephan/SMEL

A atleta olímpica Viviane Lyra esteve, na terça-feira (17/6), na Vila Olímpica do Alemão para conversar com os alunos sobre sua jornada no esporte. Medalhista de bronze no revezamento misto da marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, ao lado de Caio Bonfim, ela inspirou a todos compartilhando sobre sua trajetória, explicando detalhes da modalidade e desafiou o público a dar uma volta na pista obedecendo as principais regras da marcha atlética: manter um dos dois pés sempre em contato com o chão e a perna de apoio estar estendida até que o pé da perna contrária toque no solo.

Viviane faz parte do Time Rio, parceria da Prefeitura do Rio com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), que apoia os esportistas de alto rendimento. O projeto beneficia 60 atletas, sendo 36 olímpicos e 24 paralímpicos, com uma bolsa de cerca de R$ 8 mil por mês dada pela Prefeitura do Rio.

O secretário de Esportes, Guilherme Schleder, destacou a relevância do projeto e expressou sua satisfação em oferecer momentos especiais aos alunos dos equipamentos esportivos da Prefeitura do Rio.

– Poder proporcionar aos nossos alunos essa troca de experiências com atletas do Time Rio é muito bacana. Motiva as novas gerações, reforça o papel do esporte e aproxima eles de ídolos esportivos, como Viviane.

A atleta se emocionou ao contar ao público sobre sua trajetória, as dificuldades enfrentadas no caminho e o que significa representar o Brasil em grandes competições internacionais. Recentemente, Viviane conquistou a medalha de bronze na marcha atlética de 20 km, na etapa do circuito mundial da modalidade, em Varsóvia, na Polônia. Ela também foi bronze na estreia do revezamento misto de maratona da marcha atlética nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

– Muito feliz em conhecer essa pista recém-inaugurada e poder compartilhar mais sobre a marcha atlética. O evento foi incrível e a energia do público foi maravilhosa. Agradeço a Prefeitura por me proporcionar essa oportunidade, por meio do Time Rio, que tem tido um papel fundamental em minha carreira, oferecendo o suporte necessário para me preparar e representar o país da melhor maneira possível.

O público foi desafiado por Viviane a marchar pela pista, que foi reformada no ano passado. A animação foi tanta que está sendo estudada a possibilidade da Vila contar com uma turma exclusiva de atletismo, além da de atletismo PCD, que ocorre às terças e quintas. Quem aprovou foi Gisele Batista, que visita a Vila diariamente para acompanhar o filho Oseias no judô e na natação. Ela ficou encantada em conhecer a modalidade e poder interagir com Viviane e foi uma das primeiras a dar a volta na pista marchando.

– Eu amei conhecer mais sobre a modalidade. Foi muito legal ver uma atleta olímpica aqui e ter esse incentivo. Eu venho na Vila para acompanhar meu filho nas atividades, mas preciso praticar esporte e esse evento me inspirou a começar.