Lojas do Jaé terão funcionamento excepcional no Corpus Christi  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As lojas do Jaé vão funcionar excepcionalmente nesta quinta-feira (19/6), Dia de Corpus Christi, das 9h às 13h. As exceções são as unidades de Botafogo (sede da RioLuz), de Campo Grande (Rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D), Nave do Conhecimento do Engenhão (Engenho de Dentro), Nave do Conhecimento de Padre Miguel (Rua Bom Sossego, 380), Santa Cruz (terminal BRT) e o anexo do Centro Administrativo São Sebastião (Cass), na Cidade Nova, que não funcionarão nesta quinta-feira.

O atendimento normal será retomado na sexta-feira (20/6).

A Prefeitura reforça a orientação para que os usuários façam cadastro por meio do aplicativo e solicitem a entrega do cartão do Jaé em casa. A taxa é de R$ 7,95. Para pessoas acima de 65 anos, a entrega é gratuita.

Endereços das lojas da Jaé que vão funcionar nesta quinta-feira, das 9h às 13hrs

– Terminal BRT Alvorada – Av. das Américas, s/nº – Barra da Tijuca

– Terminal BRT Jardim Oceânico – Av. Armando Lombardi, 705 – Barra da Tijuca

– Terminal BRT Paulo da Portela (Madureira) – Rua Padre Manso, s/nº, EF 203 – Madureira

– Terminal BRT Deodoro – Estr. do Camboatá, 46, Deodoro

– Terminal Pingo D’Água – Estrada da Pedra Guaratiba

– Taquara – Av. Nelson Cardoso, 905 – loja 107 Taquara

– Terminal Gentileza – Avenida Francisco Bicalho, São Cristóvão, Loja 32

– Estácio – Rua Ulysses Guimarães, 16, loja A (em frente ao metrô da Estácio) Cidade Nova (Serviço disponível: retirada dos cartões que foram agendados para a loja da sede da Prefeitura – Cass)