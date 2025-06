Judô joseense conquista títulos gerais nos Jogos da Juventude

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

As equipes masculina e feminina de judô de São José dos Campos brilharam nos Jogos Abertos da Juventude, que estão sendo disputados em Lençóis Paulista até o próximo domingo (22).

Com excelente desempenho individual e coletivo, os judocas joseenses conquistaram nesta quinta-feira (19) o título geral por equipes nas categorias masculina e feminina, reafirmando a força do judô do município em nível estadual.

No masculino, destaque para as quatro medalhas de ouro conquistadas por Rayan Salles Cardoso (60kg), Davi Aron Gonçalves (81kg e Absoluto), Luis Fernando Moreira (100kg) e Allyson Oliveira Lima (+100kg).

Além deles, Lucas Henrique Silvério (55kg) garantiu a prata, Gabriel Tase Telmo (66kg) ficou com o bronze, e Heitor Souza de Oliveira (73kg) terminou na quarta colocação. A somatória de resultados deu a São José o título de campeão geral masculino.

Já no feminino, o time também teve desempenho de destaque. As medalhas de ouro vieram com Luiza Quaresma Alves (48kg), Maria Eduarda Resende (70kg) e Isabelle Resende Mafra (78kg). Isabele Villar Rico (63kg) conquistou a prata, e Maria Eduarda Resende, além do ouro em sua categoria, também foi vice-campeã no Absoluto. Sarah Vieira Resende (52kg) terminou na quarta colocação.

Com esses resultados, São José também ficou com o título geral feminino da modalidade.

Atletismo

Já a equipe de atletismo conquistou o título geral na categoria masculina com 71 pontos e quinta colocação no feminino, somando 49 pontos.

Entre as mulheres, Alicia Almasi foi um dos grandes nomes ao conquistar o ouro no salto à distância e ainda terminar na quarta colocação nos 100 metros rasos.

Laila Oliveira também teve ótimo desempenho: foi vice-campeã no lançamento do peso e ficou com o bronze no lançamento do martelo. Já Ana Carolina conquistou duas medalhas de bronze, nos 200 metros e nos 400 metros.

Tifany Corrente terminou em quinto lugar no salto triplo, contribuindo para a campanha joseense.

No masculino, Felipe Teixeira brilhou ao se sagrar campeão dos 400 metros e ainda integrar os dois revezamentos: o 4x100m, que conquistou o bronze com Rhyan, Ailton e Arthur, e o 4x400m, que ficou com o ouro, ao lado de Vitor Hugo, Fernando e Matheus.

Arthur Felipe foi vice-campeão nos 200 metros, enquanto Iago Rafael ficou em terceiro lugar no lançamento do martelo. Gustavo Machado garantiu outro bronze para São José nos 800 metros.

Outros resultados importantes: Ailton Ferreira, sétimo colocado nos 100m; Nicolas Carlos, quinto no salto em altura e sexto no salto em distância; e Fernando Ferreira, quinto nos 400 metros com barreiras.

Bronze GR

Já a equipe joseense de ginástica rítmica encerrou sua participação com o terceiro lugar geral na competição.

Na disputa individual, Lorena Fonseca conquistou o 3º lugar na série de mãos livres, enquanto Catarina Janzkovski também subiu ao pódio com a 3ª colocação no aparelho bola. Com esses resultados, São José ficou com o bronze na classificação geral individual.

No conjunto mãos livres, o time formado por Anita Chamilet, Giovanna Coregliano, Luana Sofiatti Dalmarco, Isabela Barros Santos, Maria Julia Peixoto Mota e Mariah Moraes Melo garantiu o 2º lugar, conquistando a medalha de prata.

Já no trio com fitas, composto por Aline Hiromy Nakauti, Catarina Janzkovski e Lorena Fonseca, os joseenses garantiram mais um bronze para a delegação.

Xadrez

No xadrez a equipe joseense terminou na segunda colocação com a equipe masculina e em quinto lugar com a feminina.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida