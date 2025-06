GCM apreende agressor após denúncia por aplicativo – Agência de Notícias

Posted on

O filme institucional que celebra os dois anos do Bioparque Pantanal foi o grande vencedor da categoria ‘Turismo de Natureza’ no Festival ART&TUR, que ocorre na cidade de Lousã, em Portugal. O evento internacional é referência na área de cinema e turismo. Com o tema ‘Além da Superfície, o filme’ mostra toda estrutura disponível com […]