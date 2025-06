Feira Móvel do Produtor realiza edição de São João com forró e boas vendas no Parque Parahyba I

A Feira Móvel do Produtor, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realizou nesta semana uma edição especial de São João, com muito forró e boas vendas no Parque Parahyba I, no bairro do Bessa.

Embalados pelo trio Forró dos Três Cantos, cerca de 20 expositores participaram desta edição da Feira Móvel, comercializando produtos do empreendedorismo criativo e do artesanato paraibano, com preços acessíveis e de boa qualidade. Inclusive, com a participação de um projeto social, onde pacientes oncológicos que fazem artesanato puderam vender suas peças, com valores revertidos para a própria comunidade, ajudando outros pacientes.

Durante a Feira Móvel os visitantes puderam se deliciar com produtos da gastronomia regional e local, com destaque para as comidas de milho, pães, bolos, doces, caldinhos, cookies, frutas desidratadas, café e picolés de fabricação artesanal, entre outros.

“O evento tem sido muito bem aceito pela população. Por isso, agradecemos ao prefeito Cícero Lucena e aos secretários Marmuthe Cavalcanti e Ubaldo Pequeno pelo apoio ao projeto, pelo incentivo. Hoje, recebemos diversos elogios, com a população agradecendo a diversidade de produtos que a gente tem e o quanto a feira está bonita e encantada”, disse a coordenadora da Feira Móvel do Produtor, Thayara Ferreira.

A qualidade e variedade do artesanato também foi destaque, com peças em louça, personalizadas, pintadas à mão, além de bolsas e acessórios, moda pet, brinquedos educativos, bonecas de pano e bichos de pelúcia. A expositora Camila Lourenço, que participa da Feira Móvel há um ano e meio, trabalha com brinquedos educativos, a partir de R$ 10, e material informativo para pessoas com deficiência, que custam em torno de R$ 20.

“Venho construindo meus produtos há algum tempo e o pessoal tem aceitado bastante. Esse trabalho favorece a inclusão e aceitação das pessoas com deficiência, através de materiais informativos, como adesivos e crachás de identificação, que hoje são necessários para garantir direitos. Além disso, temos brinquedos educativos em geral, para estimular as crianças de várias formas: visual, tátil, sensorial. E poder participar da Feira Móvel tem sido bem produtivo”, avaliou Camila Lourenço.

A comerciante Vera Gomes, que desenvolve um trabalho artesanal com velas aromáticas, perfumes e aromatizadores de ambiente, também relata a boa aceitação do público aos produtos, como: varetas decorativas, a partir de R$ 5; e aromatizador de R$ 20. “Aqui a gente consegue vender bem e mostramos um pouquinho de tudo o que a gente faz. É gratificante, porque além de vender, mostrar um pouco do nosso trabalho, temos um apoio muito bom por parte da Prefeitura de João Pessoa”, destacou.

Devido ao feriado de São João, na próxima terça-feira (24) não haverá as edições semanais da Feira Móvel na Vila Olímpica Parahyba e no Parque Parahyba I. Mas a programação volta ao normal no dia seguinte (25), com toda a estrutura, trazendo o que há de melhor e mais criativo no empreendedorismo e artesanato, além de produtos da agricultura familiar.

Programação da Feira Móvel do Produtor:

Local: Praça João Andriola – Altiplano

Dia: toda quarta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Local: Praça da Paz – Bancários

Dia: toda quinta-feira

Horário: das 15h30 às 20h

Local: Praça Nathalia Oliveira Wanderley – Brisamar

Dia: toda sexta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Local: Centro de Atendimento ao Turista Adaptado – CAT Cabo Branco

Dias: de quinta-feira a domingo

Horário: das 17h30 às 21h30

Local: Centro de Atendimento ao Turista – CAT Praia de Tambaú

Dias: de sexta-feira a domingo

Horário: das 17h30 às 21h