Coordenadoria LGBT participa de 11ª Assembleia Geral do Fórum Nacional de Gestores em São Paulo

A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT está representando a Prefeitura de João Pessoa na 11ª Assembleia Geral do Fórum Nacional de Gestores LGBT+ (Fonges), que aconteceu nesta quinta (19) e sexta-feira (20) no Memorial da América Latina, em São Paulo. Ainda na quinta, foi realizada a Feira da Diversidade, que teve como tema central o envelhecimento desta população. A Assembleia acontece todos os anos e faz alusão ao 27 de Junho – Dia do Orgulho LGBT+.

O evento tem como pilar principal os desafios e a abrangência das políticas públicas desenvolvidas pelas prefeituras no que diz respeito aos direitos da população LGBTQUIAP+. Também funciona como um espaço de intercâmbio de experiências sobre ações que os gestores vêm desenvolvendo, com êxito, para esta comunidade.

“É importante a Prefeitura de João Pessoa estar nesses eventos apresentando as políticas públicas que são realizadas na nossa cidade para que os outros gestores possam ter como parâmetro e também conhecer, entender o que de fato é realizado na capital paraibana”, afirmou Geraldo Filho, coordenador de Promoção à Cidadania LGBT da Prefeitura de João Pessoa.

Um dos temas abordados na quinta-feira foi a elaboração de políticas públicas voltadas para a educação com o objetivo de evitar o bullying nas escolas. “É um momento onde são discutidos, de forma direcionada e ampla, ações que possam garantir a cidadania plena das pessoas LGBT em todas as esferas que envolvem a gestão pública”, completou Geraldo.

Na programação desta sexta-feira, teve um encontro com representantes do Banco Mundial com os gestores LGBT no complexo cultural da Funarte. Ainda dentro da agenda do Mês do Orgulho LGBT+, acontece neste sábado (21), a reunião com o Conselho Nacional da Pessoa Idosa e, no domingo (22), a Parada Gay de São Paulo, considerada a maior do mundo.