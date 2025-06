Conferência Municipal das Cidades acontece em João Pessoa nos próximos dias 26 e 27

A Prefeitura de João Pessoa está nos preparativos finais para a VI Conferência Municipal das Cidades, que acontece na próxima semana, dias 26 e 27, no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. O encontro, que contará com a participação de vários órgãos da gestão municipal e da sociedade civil, vai discutir estratégias e estabelecer políticas públicas que resultem em uma melhor qualidade de vida para os moradores. O evento ainda irá eleger as delegadas e os delegados para a 6ª Conferência Estadual das Cidades.

A presidente da comissão organizadora da Conferência, Josy Alves, ressaltou que o evento será uma oportunidade de promover a interlocução entre gestores públicos com os diversos segmentos da sociedade sobre assuntos relacionados às políticas locais de desenvolvimento e planejando urbano para o futuro. “A proposta é sensibilizar e mobilizar a sociedade para o estabelecimento de agendas, metas e planos de ação para enfrentar os problemas existentes em nossa cidade, que já se aproxima de um milhão de habitantes”, comentou.

O encontro terá a participação de diversos segmentos da sociedade, considerando sexo, idade, raça, etnia e pessoa com deficiência, para a formulação de proposições e avaliações sobre a função social da cidade. “João Pessoa é uma cidade que tem crescido muito nos últimos anos, o que impõe a necessidade de se tomar decisões agora para ter uma cidade planejada no futuro, com menos problemas que são enfrentados nos centros urbanos, o que vai resultar em uma qualidade de vida melhor para a população”, frisou Josy Alves.

Cidade do futuro – A representante da Semhab na comissão organizadora da Conferência, Karla Souza, reforçou que o evento será uma ótima oportunidade para se fazer uma avaliação atual da cidade levando em consideração a expansão territorial com a construção de novos núcleos habitacionais e, assim, o surgimento de novos bairros, a mobilidade urbana, o adensamento populacional e infraestrutura urbana.

“A Secretaria de Habitação tem muito interesse na realização e no resultado dessa conferência, pois as nossas ações têm impacto direto no adensamento populacional, na mobilidade e na economia. Uma vez que planejamos, reformamos uma moradia ou construímos um residencial, nós mudamos a rotina de dezenas de pessoas, proporcionamos o surgimento de atividades comerciais. Tudo isso vai refletir na qualidade de vida que a gestão deseja oferecer as pessoas”, afirmou.

Karla Sousa lembrou que “João Pessoa é hoje uma das cidades que mais cresce no Brasil, recebendo pessoas de outras regiões em busca de qualidade de vida e em poucos anos vai ter mais de um milhão de habitantes, o que impõe a necessidade de se discutir hoje a cidade que se deseja ter no futuro bem próximo”.

Inscrições – As pré-inscrições serão feitas a partir desta sexta-feira (20) por meio do link . Sua validação acontece no ato do credenciamento na abertura da conferência, às 13h.

Participantes – A VI Conferência Municipal das Cidades terá a participação de representantes das Secretarias de Habitação Social (Semhab), Participação Popular (SEPP), Desenvolvimento Social (Sedes), Gestão Governamental (Seggov), Planejamento (Seplan), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP), além da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Palestra de abertura – A palestra de abertura da Conferência será do professor Demóstenes Andrade de Moraes, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) e do Observatório das Metrópoles, órgão ligado à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).