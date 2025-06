Comerciantes festejam vendas no Festival do Milho da Cecaf e consumidores elogiam qualidade e preços

O Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), localizada na Avenida Hilton Souto Maior, no bairro José Américo, foi aberto na manhã desta quinta-feira (19) somando elogios tanto dos comerciantes, que comemoram as vendas já no primeiro dia, quanto dos consumidores, que exaltam a qualidade e o preço acessível dos produtos.

O evento e promovido pela Prefeitura de Joao Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e que acontece até segunda-feira (23), no horário das 5h às 15h, também é regado ao som de forró, que encanta a todos.

Além da feira normal de hortifrútis e do setor de alimentação, o público que frequentar a Cecaf até a véspera de São João vai encontrar um arraiá de vendas de comidas típicas e regionais, artesanato e outras mercadorias da época. No local, a mão do milho (52 espigas) é encontrada a partir de R$ 45,00, chegando até R$ 60,00. A unidade crua custa entre R$ 1,00 e R$ 2,00 e assada ou cozida é vendida a R$ 2,00.

A vendedora de milho Kleide Rodrigues da Silva comemorou o sucesso nas vendas, na manhã desta quinta-feira (19). “É muito bom ver o público em busca dos nossos produtos, depositando confiança na qualidade e nos preços que são bem acessíveis. Eu creio que a partir desta sexta-feira (20) em diante a procura será bem maior, como acontece todos os anos”.

Claudiane Santos, vendedora de milho (cozido, assado e cru) e também de comidas típicas, disse que está bastante animada com o sucesso na abertura do Festival e prevê um aumento maior no movimento a partir de sábado (21). “A procura está excelente. O que mais tem saído é o bolo de milho e o milho cozinhado. A Cecaf está de parabéns pela estrutura montada esse ano, não tenho nada do que reclamar, só agradecer”, destacou.

A mineira Alessandra de Sousa Braz, que deixou Belo Horizonte para morar em João Pessoa, disse que está cada vez mais apaixonada pela cidade porque tem vivenciado tradições que não tem em seu Estado, como é o caso do São João. Moradora do bairro de Manaíra, ela disse que tomou conhecimento do Festival pela internet e foi verificar de perto. “Está tudo ótimo, desde a qualidade aos preços. Com certeza levarei muitas coisas para casa”, afirmou.

Lo-Huana Sena, que veio de Natal conhecer a cidade e hoje é moradora de João Pessoa explica que aqui encontrou dois pontos fundamentais para essa troca: “infraestrutura e qualidade de vida”. Residente no Altiplano Cabo Branco, ela disse que soube do Festival pelo noticiário da TV e foi conhecer com a família. “Além de ótimos produtos tem um precinho que cabe no bolso e ainda somos recepcionados com forró. Estou amando”, acrescentou.

A moradora de Mangabeira, Rosemary Cristina, disse que todos os anos comparece ao evento para comprar os produtos da época. “Aqui na Cecaf nós encontramos vários produtos e o milho aqui se destaca em relação a outros locais, porque vem direto da mão do produtor. Vale muito a pena”, declarou.

De acordo com o diretor da Cecaf, Roberto do Nascimento Filho, o Festival do Milho está na nona edição e já consolidado no calendário de João Pessoa. “Esse ano acrescentamos mais dias para dá mais oportunidade às pessoas de virem comprar e conhecer a Central, então, vai funcionando de 19 a 23”, contou, acrescentando que “em 2024 vendemos 10 mil mãos de milho e agora a expectativa é chegar a 12 mil mãos, o equivalente a 650 mil espigas. Aqui os consumidores encontram preço bom e qualidade. São mais de 30 produtores de 25 municípios que participam desse evento que inclui também artesãos”, finalizou.