Calderano e Bruna Takahashi vão às quartas em torneio na Eslovênia

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi avançaram nesta quinta-feira (19) às quartas de final de duplas mistas do WTT Star Contender Liubliana (Eslovênia). Eles asseguraram a classificação após derrotarem a parceria número 3 do mundo, formada por Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem (Hong Kong). Calderano e Takahashi cravaram a vitória por 3 sets a 1 em, aproximadamente, 28 minutos de jogo, com parciais de 11/6, 9/11, 11/5 e 11/8. O duelo das quarta será nesta sexta (20), às 6h (horário de Brasília), contra os alemães Wim Verdonschot e Franziska Schreiner.

Após o embate de duplas, Calderano e Takahashi estrearão na chave de simples. A paulista, 17ª no ranking feminino, terá pela frente a chinesa Fan Shuran (51ª) a partir das 12h20. Já o carioca, número 3 do mundo entre os homens, encara o francês Flavien Coton (52º), às 12h55.

A vitória da dupla Calderano e Takahashi foi a segunda em Liubliana. Eles precisaram disputar a fase classificatória para garantir presença na chave principal. Na quarta (18), os parceiros levaram a melhor sobre a dupla formada pelo inglês Liam Pitchford e a galesa Anna Hursey por 3 a 0 (11/9, 11/5 e 11/6).

O primeiro a estrear na chave de simples foi o paulista Leonardo Iizuka, de 19 anos, mas ele foi superado por 3 sets a 0 pelo pelo sul coreano Park Gyuhyeon nesta quinta (19).