Agência Minas Gerais | Governo de Minas oferece apoio ao Rio Grande do Sul após fortes chuvas

O governador em exercício, Mateus Simões, telefonou para o governador do Rio Grande Sul, na tarde desta sexta-feira (20/06), para prestar solidariedade e apoio após mais uma série de estragos provocados pelas chuvas no estado.

Pelo menos 90 municípios gaúchos já relataram problemas como alagamentos, deslizamentos e danos em residências.

O Governo de Minas colocou à disposição apoio de bombeiros militares, que são especializados em desastres naturais, de agentes da defesa civil e de equipamentos. O governador Eduardo Leite agradeceu a ajuda e disse que, por enquanto, não será necessário reforço de pessoal ou de aparatos de resgate.

“Conversei com o governador Eduardo Leite. A situação obviamente é grave e traz preocupação. Minas Gerais está mobilizada para poder atuar em socorro ao estado do Rio Grande do Sul no que for necessário. Ofereci a ele apoio com os nossos homens da Defesa Civil e dos Bombeiros, e das nossas aeronaves de resgate humanitário e médico”, disse o governador em exercício.

Em maio do ano passado, quando o Rio Grande do Sul viveu a maior catástrofe da sua história, o Governo de Minas disponibilizou 28 bombeiros, 14 agentes da defesa civil, aviões, helicóptero, colchões, água potável e mais 200 toneladas de donativos arrecadados pelo Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas).

Também foram enviadas equipes da Copasa que auxiliaram na retomada da operação das estações de tratamento de água e da Cemig, para reestabelecimento da energia elétrica.