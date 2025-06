Agência Minas Gerais | Conferências Regionais de Políticas Públicas para Mulheres começam a ser marcadas em Minas

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Periférico, anunciam o calendário oficial das 16 Conferências Regionais de Políticas para as Mulheres, que integram a 5ª Conferência Estadual – retomada após nove anos.

A primeira regional já tem data marcada: 26 de junho, em Araxá. Os municípios mineiros têm até 28/7 para realizar suas conferências. Com o tema “Mulheres Mineiras – construindo políticas públicas inclusivas e transformadoras”, o momento é oportuno para que mulheres de todo o estado participem ativamente na garantia de seus direitos e promovam a igualdade. As conferências são espaços de caráter deliberativo que promovem o debate coletivo e a mobilização social para a avaliação das políticas de gênero e a definição de diretrizes.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca a importância da retomada da Conferência Estadual dos Direitos da Mulher após quase uma década.

“É com muita satisfação que anunciamos o calendário das 16 Conferências Regionais de Políticas para as Mulheres, etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual. Esse é um espaço democrático e essencial para que as mulheres mineiras contribuam na construção de políticas públicas que garantam seus direitos e promovam a igualdade. Convidamos todas a participarem, fortalecendo a construção de um futuro mais justo para todas”, afirma a secretária.

Para Bárbara Ravenna, presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o país vive um momento de reconstrução das políticas públicas para as mulheres. “Nosso compromisso é fazer com que cada mulher, de cada canto de Minas, se sinta parte desse processo. As conferências são mais que eventos, são espaços de formulação e poder popular. O Brasil e a Minas Gerais que queremos começam com justiça de gênero”, afirma.

Segundo Luísa Barreto, diretora-presidente da Codemge , a participação da Companhia reforça o compromisso com o desenvolvimento social.

“Investir em políticas públicas para as mulheres é investir no futuro de Minas. As conferências são espaços para ouvir quem vive os desafios e propor soluções. Temos orgulho de apoiar essa mobilização”, diz Luísa Barreto.

Gabriela Santoro, diretora-presidente do Instituto Periférico, destaca que o projeto Mulheres de Minas está alinhado à trajetória da organização. “A iniciativa promove escuta, mobilização, protagonismo e proteção contra a violência de gênero. Em um momento de urgência na defesa de direitos, essa agenda é essencial. Estamos honradas em colaborar”, afirma.

Conferência Estadual e Nacional

Nas etapas municipais são eleitas as delegadas que vão participar da 5ª Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, prevista para ocorrer nos dias 27, 28 e 29/8, em Belo Horizonte. O tema deste ano é “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”. Da mesma forma, durante a Conferência Estadual, são eleitas as delegadas que representarão Minas na 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizada entre 29/9 e 1/10, em Brasília.

Projeto Mulheres de Minas

Fruto de um convênio que abrange a realização das Conferências Regionais, da Conferência Estadual e da participação das delegadas mineiras na Conferência Nacional, o projeto Mulheres de Minas também prevê a produção de materiais educativos, além da publicação de um relatório das conferências. A realização das conferências está a cargo do Instituto Periférico e conta com a organização do Conselho Estadual da Mulher de MG e do Governo de Minas, por meio da Sedese, e parceria da Codemge.