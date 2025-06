Torcedores acompanham o Campeonato Feminino no Museu do Futebol

Desde o início da tarde desta quarta-feira (18), o Museu do Futebol é palco de muita agitação, já que o local foi escolhido por muitos torcedores para assistir à partida entre São Paulo e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Transmitida pela TV Brasil, a partida em Osasco (SP) é válida pela 15ª rodada da disputa.

A animação tomou conta do museu antes mesmo do início da partida, marcada para as 15h, pois o público aproveitou para visitar as instalações, que ficam no Mercado Livre Arena Pacaembu, na capital paulista..

Esse foi o caso das alunas do projeto social Meninas em Campo, que incentiva a prática esportiva e fomenta a igualdade de oportunidades desde a base. “Ano que vem, o projeto vai completar 10 anos. Nosso objetivo é democratizar o acesso ao futebol feminino para meninas de 10 a 17 anos”, explicou Natália Cristina Servadio, coordenadora e professora da categoria sub-11 do Meninas em Campo.

Em entrevista à Agência Brasil, ela destacou a importância de a TV aberta exibir esse tipo de partida. “Viemos a convite da TV Brasil, em prol de aumentar a visibilidade do futebol de mulheres. A gente sabe que isso está sendo construído ao longo dos anos e a gente trouxe a nossa categoria de base para poder presenciar e acompanhar a reta final do Brasileirão”, contou Natália.

“A TV aberta dar essa visibilidade [para o futebol feminino] para as meninas é muito importante, porque elas começam a ter perspectiva de futuro, tanto para categoria como para a vida delas”, completou.

Para Marília Bonas, diretora técnica do Museu do Futebol, a parceria com a TV Brasil para transmissão do jogo na arquibancada do museu é muito importante.

“A gente sabe que uma das grandes assimetrias com a proibição do futebol feminino foi o tempo em que a mídia se interessou em cobrir o futebol feminino. Então, para a gente, aumentar o número de torcedores e torcedoras, mostrar o talento e a garra das jogadoras, é algo que você só pode fazer vendo os jogos”, defendeu. “É algo muito fundamental para o Museu do Futebol essa parceria”, acrescentou.

A diretora diz acreditar que ter um jogo do futebol feminino em TV aberta é essencial para o “reconhecimento” e também para desmontar todos os preconceitos que foram construídos em torno do futebol de mulheres historicamente.

“Eu acho que as pessoas só vão entender a importância e só vão poder celebrar o futebol feminino, assim como celebram o futebol em geral, quando elas tiverem esse repertório, quando elas puderem acompanhar, souberem o nome das jogadoras, torcer, ver os dribles, ver os gols, as defesas. E isso é fundamental para a gente conseguir finalmente igualdade de gênero na modalidade”, destacou.

Representantes e torcedores dos clubes, influenciadoras digitais e visitantes do museu também foram assistir ao jogo. Uma dessas torcedoras é Vanessa Furlan, 47 anos, são-paulina, e que acompanha o futebol feminino desde 2019.

“É uma experiência única”, comemorou. “Acho muito importante [ter transmissão do jogo pela TV Brasil] porque aí dá mais engajamento, as pessoas acompanham [os jogos]. E é bom para a visibilidade das meninas também”, destacou.

Para a torcedora do tricolor, a equipe feminina do São Paulo vem evoluindo muito. “Eu acredito que a gente vai conseguir chegar na final”, profetizou Vanessa, que tem uma tatuagem dedicada à jogadora Robinha, autora do gol do título da Supercopa.

Já o empresário Benício Wiggers Júnior, 30 anos, veio ao museu para acompanhar o Inter, seu time de coração. “A gente sempre acredita [na vitória e na classificação]. Torcedor tem que acreditar até o último minuto. Enquanto tiver tempo e enquanto tiver chance, a gente está sempre ali acreditando, torcendo. Mas vamos ver, acho que este ano teve uma leve redução de investimento no feminino e isso com certeza impactou no desempenho do time dentro de campo. Vamos ver se a gente consegue se classificar hoje e vamos torcer também para que, no ano que vem, a gente volte a ter mais investimentos no feminino para o time voltar a crescer e figurar entre os principais do país, como estava nos últimos anos”.

Para o torcedor do Inter, a transmissão do futebol feminino, principalmente na TV aberta, ajuda a divulgar o esporte e a dar mais visibilidade. “Quando a gente fala de visibilidade, a gente está falando de maior audiência e isso traz mais patrocinadores, traz mais investimento e vai elevar o nível dos nossos clubes como um todo e, consequentemente, o nível da nossa seleção”.

A gerente executiva de Marketing e Negócios da EBC, Ana Carolina Machado, reconhece a importância desse papel da TV Brasil.

“A transmissão do Brasileirão Feminino no Museu do Futebol simboliza um gesto de valorização e reconhecimento. Exibir o jogo em um espaço dedicado à memória do futebol brasileiro é também afirmar que o futebol feminino merece protagonismo, visibilidade e espaço na história do esporte. Para a TV Brasil, essa ação reforça o compromisso com uma cobertura esportiva mais diversa, inclusiva e representativa.”

Brasileirão feminino

A edição de 2025 do Campeonato Brasileiro Feminino A1 reúne 16 clubes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para as quartas de final. As equipes participantes são: Juventude, América-MG, Internacional, Bahia, Palmeiras, Bragantino, Ferroviária, Sport, Instituto 3B-AM, Fluminense, Cruzeiro, Grêmio, Real Brasília, Corinthians, Flamengo e São Paulo.

O São Paulo ocupa a terceira posição na tabela, enquanto o Inter está em 12º e ainda sonha com uma vaga nas quartas-de-final. Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária e Bahia já estão garantidos no mata-mata.

As partidas podem ser acompanhadas ao vivo pela internet.