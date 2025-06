Time da base do SP comemora conquista no Campeonato Feminino

O time feminino do São Paulo derrotou na tarde desta quarta-feira (18) o Internacional por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, com gol marcado por Aline Milene. Com a vitória, o tricolor paulista se classificou para as quartas-de-final na terceira colocação, atrás de Cruzeiro e Corinthians. Já o Inter se despediu da competição.

O jogo foi assistido no Museu do Futebol pelas atletas do time de base sub-20 do São Paulo. A transmissão foi da TV Brasil.

"Eu achei que o São Paulo teve um bom desempenho. A gente conseguiu acionar bastante bolas diretas, então isso foi um ponto forte, porque o gramado não estava tão adequado assim. Mas conseguimos ter um bom resultado", disse Júlia Dutra Xavier, atleta do sub-20 do tricolor.

A coordenadora técnica da base feminina do tricolor, Adriana Tiga, concorda.

“O [técnico Thiago] Viana poupou algumas jogadoras, mas achei que elas fizeram um bom jogo, com destaque para a Carol Gil, lateral esquerda. Achei que ela foi muito bem [na partida]. O importante é a vitória e os três pontos”, comemorou ela, após ter assistido à partida transmitida pela TV Brasil no Museu do Futebol.

Ambas apostam que a equipe do São Paulo pode chegar às finais da competição.

“Tenho certeza absoluta que estará nas finais”, garantiu a coordenadora, citando como os adversários mais difíceis para o tricolor na fase de mata-mata as equipes do Corinthians, da Ferroviária e do Cruzeiro.

“O São Paulo tem peças muito boas, tem jogadoras muito competentes, muito esforçadas. Espero um bom resultado, eu espero que elas consigam chegar nas finais. Elas têm feito um bom trabalho e têm jogado muito bem. É só continuar com essa sequência”, acrescentou a atleta.

O próximo adversário da equipe feminina do São Paulo é a Ferroviária.

