Sorocaba tem programação especial da “Semana da Nordestinidade” de 24 a 28 de junho – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realiza, a partir da próxima terça-feira (24), quando é celebrado o Dia de São João, a “Semana da Nordestinidade”. A programação especial é gratuita e segue até o sábado (28) com apresentações musicais, oficinas e um baile de forró, homenageando a rica cultura nordestina que faz parte da história da nossa cidade.

A semana festiva foi instituída pela Lei Municipal nº 9.099/2010, de autoria do vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Luís Santos, com o objetivo de divulgar e estimular o conhecimento da cultura e literatura nordestinas.

Abrindo a programação, na terça-feira (24), uma dupla de repentistas se apresenta no Terminal Santo Antônio, das 12h às 13h30, convidando a população para as comemorações de “São João”. “A antiga indústria Cianê, Companhia Nacional de Estamparia, onde hoje está instalado o terminal, foi uma das tecelagens que deram início a potência que hoje é a cidade de Sorocaba. Esta indústria foi fundada pelo industrial de origem nordestina, o pernambucano Sr. Severino Pereira da Silva”, lembra o secretário da Secult, Luiz Antônio Zamuner.

O Museu Histórico Sorocabano (MHS), oferecerá ao público uma oficina de cerâmica nordestina, que acontecerá na quarta-feira (25), e oficina de xilogravura na quinta-feira (26), ambas das 14h às 15h30. As atividades são dirigidas ao público a partir de 12 anos com vagas limitadas. Os interessados já podem se inscrever pelo e-mail: [email protected].

Fechando as festividades, no sábado (28), a partir das 18h, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi” receberá um baile de forró. O baile contará com a apresentação de uma banda e um professor de dança que abordará os diferentes ritmos do gênero, além de praça de alimentação com comidas típicas do nordeste. A entrada é gratuita e toda a população está convidada a participar.

O Museu Histórico Sorocabano está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Já o CEU das Artes, fica na Rua Washington Pensa, 969, no Parque das Laranjeiras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 99163-5742.