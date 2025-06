Sesi Franca garante o tetracampeonato do Novo Basquete Brasil

Por MRNews



O Sesi Franca garantiu o tetracampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil) após derrotar o Minas por 86 a 73, na noite desta quarta-feira (18) no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o Pedrocão, em Franca. Com esta vitória o Rolo Compressor fechou a série melhor de cinco das Finais em 3 a 1.

Com este título o Franca iguala um feito do Flamengo, que até então era a única equipe a conquistar quatro títulos consecutivos no campeonato nacional de basquete masculino.

Em uma partida na qual o armador argentino Franco Baralle, do Minas, foi o destaque geral com 27 pontos, o Sesi contou com a força coletiva de peças como Didi Louzada (13 pontos), David Jackson (15 pontos), Lucas Dias (16 pontos) e Facundo Corvalán (15 pontos) para garantir o triunfo e o título.

“Foi um desafio constante para todos nós. Foi uma demonstração de nunca desistir, porque, para quem trabalha, as oportunidades chegam. Permanecemos juntos, unidos, mesmo nas adversidades. E esse time deu uma demonstração de que mesmo nas derrotas, conseguiu se levantar. Esse time mereceu muito, o Minas fez um belo trabalho também, mas hoje brigamos mais no jogo e era para ter essa festa. Merecíamos ter essa festa aqui no Pedrocão”, declarou Corvalán.

A noite desta quarta também foi de coroação do MVP (Jogador Mais Valioso) da série final contra o Minas. E o escolhido para receber o troféu Amaury Pasos foi o ala Didi Louzada, do Sesi Franca.