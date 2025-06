Secretaria de Ordem Pública prende dois taxistas na Zona Sul por fraude em taxímetro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os agentes da SETT realizaram um trabalho de inteligência para identificar e acompanhar os veículos suspeitos. Foto: Divulgação/Seop

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), por meio da Superintendência de Táxi (SETT), conduziram nesta quarta-feira (18/06) dois motoristas de táxi à delegacia após denúncia de adulteração do taxímetro na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana.

Após receber a denúncia, os agentes da SETT realizaram um trabalho de inteligência para identificar e acompanhar os veículos suspeitos, assegurando uma abordagem estratégica e eficaz para confirmar as irregularidades. Durante a operação, foi constatado que um dos veículos possuía um dispositivo instalado no câmbio que, ao ser acionado, disparava o taxímetro de forma irregular. O outro veículo apresentava um equipamento conectado ao comando das setas com a mesma função.

Diante dos fatos, os dois motoristas foram conduzidos à 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana, para apresentação às autoridades policiais, e foram A equipe da SETT também identificou que ambos estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, e que um deles não possuía autorização para atuar no veículo. Ambos foram enquadrados pelo artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato.

A SETT informa que já instaurou processo administrativo para aplicação das sanções cabíveis, incluindo a cassação da permissão para exercer a atividade de taxista no município. Ambos os veículos foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli.