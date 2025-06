Representando Ubatuba, Juan Urrejola é ouro em torneio militar internacional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O atleta e professor Juan Ricardo Feindt Urrejola representou Ubatuba na conquista do tricampeonato da Seleção Brasileira Militar de Vôlei Sentado no 3º Torneio Internacional Militar da modalidade, realizado em Curitiba, de 10 a 14 de junho. A competição reuniu seleções militares masculinas de sete países: Brasil, Itália, Bélgica, Nigéria, Colômbia, Argentina e França.

Com a vitória, o Brasil garantiu vaga nos Jogos Mundiais Militares, que acontecerão nos Estados Unidos, e nos Invictus Games, programados para Birmingham, Inglaterra, ambos em 2027. Urrejola já participou das edições anteriores do torneio e, neste ano, também integrou a equipe campeã no vôlei sentado nos Invictus Games de Vancouver, Canadá.

A participação militar no evento visa, além da competição, a reabilitação e a inclusão de militares que sofreram acidentes ou adquiriram doenças com sequelas durante o serviço. Segundo Urrejola, o esporte tem sido um importante instrumento de reabilitação física e emocional para esses profissionais.

A trajetória de Urrejola no paradesporto militar começou em 2015, quando integrou a primeira equipe de militares com deficiência do Brasil nos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul, na modalidade tiro com arco. Desde então, passou a representar o país em diversas competições internacionais. Além do vôlei sentado, ele segue ativo na modalidade tiro com arco, incluindo os jogos mundiais militares.

“As experiências adquiridas ao longo da minha carreira como atleta têm sido aplicadas em projetos de inclusão esportiva na nossa cidade. Um dos exemplos é a implantação do programa de tiro com arco nas escolas da rede municipal, uma iniciativa inédita no Brasil em parceria entre as Secretarias de Educação e de Esportes. No segundo semestre deste ano, um novo projeto será iniciado com as comunidades indígenas do município”, afirmou;

Urrejola ainda lembrou outras ações de inclusão em Ubatuba por meio do esporte, como o Programa de Integração a Coletividade (PIC), o surfe adaptado, atividades de canoa havaiana com a APAE, além de festivais de esportes de praia. Outra iniciativa é o ParaJore, evento que proporciona a alunos com deficiência a vivência de provas de atletismo”, acrescentou.

O atleta também reforçou a importância da Educação Viária como tema social relevante para a prevenção de acidentes de trânsito, uma das principais causas de lesões físicas que levam jovens à condição de paratletas no Brasil.

Vôlei sentado

O Vôlei Sentado é uma adaptação do voleibol tradicional, criada para pessoas com deficiência física, principalmente, com mobilidade reduzida nos membros inferiores. A modalidade integra o programa oficial dos Jogos Paralímpicos desde 1980 (masculino) e 2004 (feminino). O Vôlei Sentado tem ganhado espaço em eventos e torneios voltados para o público militar, especialmente, em ações de inclusão.