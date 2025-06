Prefeitura reforça vacinação antirrábica com ação descentralizada – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Ubatuba segue com a estratégia de vacinação antirrábica em diferentes regiões do município. Nesta semana, a ação foi realizada no bairro Marafunda, onde foram imunizados 49 animais, sendo 41 cães e 8 gatos.

A iniciativa de levar os pontos de vacinação até os bairros tem como objetivo facilitar o acesso dos tutores, garantindo maior cobertura e proteção contra a raiva, uma doença grave e fatal tanto para os animais quanto para os seres humanos.

A próxima etapa será realizada na quarta-feira, 25 de junho, na região sul do município, com atendimento das 10h às 13h, no bairro Maranduba.

A UVZ reforça que, para receber a dose da vacina, o animal precisa ter no mínimo quatro meses de idade e estar em boas condições de saúde.

Para outras informações sobre os locais e datas das próximas ações de vacinação, os tutores podem entrar em contato com a Unidade de Vigilância de Zoonoses pelo telefone (12) 3834-2323.

“A vacinação é a principal forma de prevenção da raiva, uma doença que não tem cura e pode ser transmitida aos seres humanos. Proteger os animais é também uma forma de proteger toda a comunidade”, reforçou a médica veterinária responsável pela UVZ, Joana Pedro.