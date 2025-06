Prefeitura recebe o Prêmio InovaCidade2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A premiação reconhece inovações na área de cidades inteligentes – Divulgação

A Prefeitura do Rio recebeu o Prêmio InovaCidade2025, promovido pelo congresso Smart City Business Brazil Congress (SCB-Br), que reconhece inovações na área de cidades inteligentes. As soluções premiadas foram o Programa de Inovação Urbana e Inteligência Coletiva, coordenado pela Subsecretaria de Transformação Digital e Cidade Inteligente, ligada à Casa Civil, em articulação com parceiros da academia e da sociedade civil, e o Protocolo de Calor Extremo, desenvolvido pelo Centro de Operações Rio (COR-Rio) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O protocolo de enfrentamento de calor extremo, classificado em cinco níveis (NC1 a NC5), determina ações específicas para reduzir o impacto do calor na população. O prêmio reconhece essa iniciativa inédita no Brasil como um avanço significativo na gestão dos impactos das mudanças climáticas em áreas urbanas. Já o segundo prêmio destaca a importância de integrar academia, sociedade civil e setor público na formulação e revisão de políticas urbanas, utilizando inteligência coletiva e promovendo o envolvimento direto da população.

O SCB-Br é considerado um dos principais pontos de encontro entre os setores público e privado, divulgando inovações aplicadas em áreas como mobilidade inteligente, eficiência energética, sustentabilidade ambiental, gestão de riscos e resiliência, participação cidadã e governo digital.