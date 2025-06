Prefeitura realiza obra de melhoria na Estrada das Posses 1 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A Secretaria de Educação realizou nesta terça-feira (02), Dia Mundial da Conscientização do Autismo, uma palestra com a Katia Massini, psicóloga cognitiva comportamental e psicopedagoga clínica, com o tema “Avaliação e Estimulação precoce no TEA”. A palestra foi realizada no auditório da secretaria e faz parte da Semana Municipal de Conscientização do Autismo.