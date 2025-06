Prefeitura premia destaques do Ranking de Corridas de Rua

Nei José Sant’Anna





Os destaques do Circuito Joseense de Corridas de Rua serão premiados pela Prefeitura de São José dos Campos na próxima quarta-feira (25). A cerimônia de premiação do Ranking de 2024 será realizada a partir das 19h, no auditório do Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América).

Serão entregues 149 troféus para corredores e seis para equipes que participaram das corridas realizadas na temporada passada.

Ao todo, cerca de 15.000 corredores joseenses participaram do ranking, entre homens e mulheres. Foram realizadas 21 corridas durante o ano e para efeito de pontuação o atleta teria que participar de ao menos cinco provas.

Embora as provas do Circuito Joseense sejam abertas a moradores de outras cidades, somente cidadãos de São José dos Campos podem participar da classificação do ranking.

Considerando os atletas de São José e de outros municípios, o circuito contou com a participação de mais de 40 mil corredores, com média de 2.000 por prova.

Corrida de aniversário

Os atletas premiados no Ranking Joseense de Corridas de Rua 2024 terão prioridade na inscrição na Corrida de Aniversário de São José dos Campos, programada para o dia 20 julho. Eles poderão fazer a inscrição a partir das 8h do dia 26 de junho até 23h59min do dia 03 de julho com cupom que receberão no dia da premiação neste link.

Já as inscrições para o público em geral serão abertas no dia 5 de julho, às 14h, na mesma plataforma.

Prêmio de Excelência

São José dos Campos ficou em primeiro lugar do Grupo G no critério de maior número de provas e melhor avaliação de qualidade da 2ª edição do Prêmio de Excelência FPA de Corridas de Rua, promovido pela Federação Paulista de Atletismo. A cerimônia de premiação aconteceu na última terça-feira (17), no Teatro Gazeta em São Paulo.

