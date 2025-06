Prefeitura intensifica ações de fiscalização em adegas e bares – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A CET-Rio irá implantar um planejamento de trânsito neste domingo, dia 20/04, por conta da realização do Campeonato Estadual de Triathlon na região do Aterro do Flamengo, Centro e adjacências. O evento possui três modalidades esportivas: natação, ciclismo e corrida. A natação será realizada na altura da Marina da Glória. Já o ciclismo, com largada […]