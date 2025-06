Prefeitura de Ubatuba divulga expediente durante Corpus Christi – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba informa que o atendimento ao público nos setores administrativos será encerrado às 17 horas desta quarta-feira, 18, e será retomado normalmente na segunda-feira, 23, a partir das 8 horas.

Em razão da celebração religiosa de Corpus Christi, algumas ruas da região central de Ubatuba terão interdições temporárias na quinta-feira, 19, das 7h às 17h, para a montagem dos tradicionais tapetes e a realização da procissão organizada pela Igreja Católica.

As interdições incluem as vias próximas à Igreja Matriz Exaltação da Santa Cruz. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção e busquem rotas alternativas durante o período.

Expectativa de aumento no fluxo de turistas

Segundo a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, o feriado de Corpus Christi 2025 deve gerar uma movimentação econômica de aproximadamente R$ 5,9 bilhões em todo o estado. A previsão é de 3,2 milhões de turistas circulando entre os dias 18 e 22 de junho, o que representa um aumento de 10,3% em comparação ao mesmo período de 2024.

Nas rodovias de acesso a Ubatuba, a previsão é de mais de 150 mil veículos trafegando nas principais vias: a Rodovia dos Tamoios deve receber cerca de 126 mil veículos, enquanto a Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) tem estimativa de 40,3 mil veículos ao longo do feriado.

A Prefeitura orienta moradores e visitantes a planejarem os deslocamentos e reforça a importância de atenção redobrada nas vias durante o período.

Acompanhe a situação do tráfego atualizada nos seguintes canais

*Rodovia Oswaldo Cruz: DER – 0800 055 55 10 – Atendimento gratuito – 24 horas ou pelas redes sociais: Twitter e Instagram – @_dersp;

*Rodovia dos Tamoios – Concessionária Tamoios pelo site https://www.concessionariatamoios.com.br/ ou redes sociais: @Tamoios099

*Rodovia BR-101 (Rio-Santos), Trecho da Praia Grande (Ubatuba) em diante – CCR -RioSp pelos seguintes canais: Chatbot (WhatsApp): (11) 2795-2238; Disque CCR RioSP: 0800 017 3536; App CCR Rodovias – CCR RioSP; Site: www.ccrriosp.com.br.

Unidades de Saúde

Todos os postos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) funcionam até às 17 horas desta quarta-feira, 18, e reabrem normalmente na segunda-feira, 23, conforme o horário de cada unidade.

Permanecem abertos durante todo o período do feriado o Pronto Atendimento da Maranduba, com funcionamento diário 24 horas; e a equipe do Pronto Atendimento do Ipiranguinha, que funciona diariamente das 7h às 19h, na rua da Assembleia, 114.

A Unidade de Saúde Sentinela (na UBS Cícero Gomes) funciona normalmente das 8h às 20h.

A Santa Casa de Ubatuba também funciona com atendimento 24h. O endereço é rua Conceição, 135 – Centro

Agenda:

QUINTA – 19 de junho

Barreamento da Vila Caiçara da Festa de São Pedro Pescador – Fundart

Horário: 8h | Local: Praça de Eventos

Gratuito

Show “MarAdentro” – Mara Braga

Horário: 19h | Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Ingressos em www.megabilheteria.com

SÁBADO – 21 de junho

Projeto “Xêpa – Literatura na Feira”, com Contação de histórias “Nós do Axé” – Bethânia Souza

Horário: 9h às 12h | Local: Praça BIP

Gratuito

Mostra de Dança “Assim Somos Nós”

Horário: 19h | Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Ingressos em www.megabilheteria.com

DOMINGO – 22 de junho

Mostra de Dança “Assim Somos Nós”

Horário: 18h | Local: Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto

Ingressos em www.megabilheteria.com

Até 22 de junho Exposição “Gabinete de Curiosidades Naturais”

Horário: Das 8h às 12h e das 13h às 17h (diariamente)

Local: Teatro Municipal (Sala Tia Helô) – Gratuito

Balneabilidade das praias

Confira a balneabilidade das praias acessando o site da Cetesb: http://s.ambiente.sp.gov.br/html-praias/boletim-semanal.html

Taxa para veículos

Atualmente, duas são as principais cobranças em vigor, aplicadas aos veículos que trafegam no município: a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) e a taxa para veículos de Turismo, administrada pela Companhia Municipal de Turismo (Comtur). Saiba mais em:

https://www.ubatuba.sp.gov.br/noticias/taxasveiculos/