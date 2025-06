Prefeitura de Sorocaba inicia obras de pavimentação asfáltica em mais sete bairros da cidade – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves – Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Serviços Públicos e Obras (Serpo) e de Parcerias (Separ), iniciou, nesta quarta-feira (18), os trabalhos de pavimentação asfáltica em mais sete bairros da cidade. A iniciativa foi marcada por ato que aconteceu no Jardim Cruz de Ferro, Zona Norte da cidade, uma das localidades contempladas e que fazem parte do segundo lote do programa estadual “Nossa Rua”. O prazo de entrega é de até 24 meses.

A pavimentação será viabilizada por meio de convênio entre o Governo do Estado de São Paulo e a Administração Pública, executada pela Obragen Engenharia e Construções Ltda., sob a supervisão da Serpo e com valor estimado de R$ 11.899.995,12. Além do Jardim Cruz de Ferro, os bairros Jardim Betânia, Jardim Brasilândia, Júlio de Mesquita Filho, Cidade Jardim, Jardim São Lourenço e Caguaçu também serão contemplados com a melhoria.

Estão incluídas neste segundo lote, pavimentações de trechos das seguintes vias: Rua Alonço Muchon, Rua Antônio Fernandes Moreno, Rua Henri Michel Arida, Rua Luiz Maria Cipriano, Rua Jairo Borges, Rua Moacir Dias Gonçalves, Rua Roque Pereira Ramos, Rua Azziz Consul, Rua Júlio Alves Filho, Rua Maria Isabel Zanchetta Carnacini, Rua Domingos Martins Vieira, Rua Manoel Martins, Rua João Batista de Almeida, Rua Luis Ricardo Maffei e Estrada do Dinorah.

“Há mais de 30 anos a população aqui do Jardim Cruz de Ferro espera pela pavimentação das ruas e sabemos que não foi fácil. Hoje podemos comemorar que todas as vias receberão a melhoria. Esse é um trabalho que atingirá 100% do local”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

“É um momento importante para a população que aguarda pelas novas ruas. Pedimos a colaboração dos moradores no decorrer das atividades das equipes, pois para que as obras de pavimentação sejam realizadas, antes, o Saae/Sorocaba vai executar intervenções necessárias nas galerias da rede drenagem do bairro, auxiliando na eficiência deste importante trabalho”, completou o secretário da Serpo, Darwin Almeida Rosa.

Também marcaram presença no ato os secretários municipais de Parcerias (Separ), Jessica Pedrosa; de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo; de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; de Gabinete Central (SGC) e da Ouvidoria-Geral do município, Evandro Bueno; mais o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Davi Dutra; além dos vereadores Henri Arida e João Donizete.