Prefeitura de Sorocaba entrega a implantação de academia ao ar livre e playground na Vila Hortência – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, na manhã desta quarta-feira (18), a implantação de academia ao ar livre e playground, em frente ao Ginásio de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”, localizado na Rua Newton Prado, na Vila Hortência, Zona Leste da cidade.

As obras foram executadas pela empresa W2 Engenharia e Consultoria Eireli, representada no evento por Azor Prado. A intervenção foi orçada em R$ 176 mil e realizada a partir de emenda parlamentar do vereador Fernando Dini, que também acompanhou o evento.

“Quero agradecer às meninas do Aulão Solidário, os meninos do basquete e cada morador do bairro que está aqui. É uma felicidade observar várias gerações unidas em prol do esporte, reforçando cada vez mais a importância da atividade física e dessa nova obra que vocês, moradores do bairro da Vila Hortência, poderão aproveitar todos os dias”, diz o prefeito Rodrigo Manga.

Maria da Penha Santana é moradora da Vila Hortência e ficou sabendo do evento pela Ouvidoria Geral do Município. “Moro aqui pertinho, decidi vir e participar de mais uma melhoria para o nosso bairro. Eu adorei porque posso vir aqui e usar a academia ao ar livre, em vez de ir para a academia fechada, que eu não gosto (risos). Também tem bastante criança no bairro, então, o parquinho será muito bom para elas”, acrescentou, sorridente.

Também estiveram presentes o secretário de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Darwin de Almeida; de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; da Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Sérgio Barreto; de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Vitor Hugo Tavares; além da secretária da Mulher (Semul), Rosângela Perecini, e do ouvidor geral do Município e secretário interino da Secretaria do Gabinete Central (SGC), Evandro Bueno. Os integrantes dos times da Liga Sorocabana de Basquete e do Basquete Sorocaba também estiveram presentes.

Na ocasião, a Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) distribuiu mudas de plantas e árvores para o público presente, enquanto a Divisão de Zoonoses da Secretaria da Saúde (SES) expôs animais taxidermizados e a Secretaria da Mulher (Semul) levou aos munícipes o “Aulão Solidário”. Além da presença dos alunos de escola de Enfermagem parceira do Poder Público, viabilizando aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações de saúde.