Orquestra Joseense é atração no Festival de Campos do Jordão

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Orquestra Sinfônica Joseense vai se apresentar no 55º Festival de Inverno de Campos do Jordão no próximo dia 19 de julho, às 11h.

O festival, criado em 1970, é reconhecido como o maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina.

O concerto da Orquestra Joseense, regido pelo maestro William Coelho, acontece no Parque Capivari.

A sinfônica executará obras de Heitor Villa-Lobos, Tom Jobim, Clarice Assad, Edmundo Villani-Côrtes e Cibelle J. Donza.

A programação artística acontece de 5 de julho a 3 de agosto e estará distribuída entre quatro palcos em Campos do Jordão e quatro na capital paulista, com eventos na Sala São Paulo e no Instituto Mackenzie.

O Festival de Campos do Jordão é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, da Fundação Osesp, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, via Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.

Festival de Inverno de Campos do Jordão começa no dia 5 de julho | Foto: Governo SP

Apresentações

Serão mais de 75 concertos neste ano, todos eles com entrada gratuita e programados em quatro locais da cidade da Serra da Mantiqueira: o tradicional Auditório Claudio Santoro (apresentações de sexta a domingo); o popular Parque Capivari (todo sábado e domingo, e também no dia 9 de julho); a impactante Capela São Pedro Apóstolo, localizada no Palácio Boa Vista (sábados e domingos, e também em 31 de julho); e o histórico Espaço Cultural Dr. Além, que volta a integrar a programação do Festival depois de seis anos, com agenda distribuída nos dias de semana.

A capital paulista também terá um calendário de apresentações diverso: na Sala São Paulo, elas acontecem aos sábados e domingos na Sala de Concertos; nos dias 8, 9 e 11 de julho na Sala do Coro; e distribuídas ao longo de todo o evento na nova Estação Motiva Cultural. E repetiremos nesta edição a parceria iniciada em 2024 com o Instituto Mackenzie, que receberá três recitais de professores e bolsistas, entre os dias 23 e 25 de julho, dentro da programação da 18ª International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC) – que pela primeira vez será organizada em um país do Sul Global.

“O Festival de Inverno de Campos do Jordão é um símbolo da vitalidade cultural do nosso Estado. Ao reunir grandes artistas, promover novas gerações por meio de bolsas de estudo e formar plateias com acesso gratuito, o evento reafirma nosso compromisso com uma cultura viva, plural e acessível. É uma celebração da excelência artística aliada à política pública que transforma”, disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Programa da Orquestra Joseense

CLARICE ASSAD Três pequenas variações sobre o tema “A maré encheu”

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES Os Borulóides

CIBELLE J. DONZA Da TERra

HEITOR VILLA-LOBOS Sinfonietta nº 1

TOM JOBIM Passarim [arranjo de Roberto Rodrigues]

Sobre a Orquestra

A Orquestra Joseense é um dos projetos que integram o Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, destinado a Jovens a partir de 16 anos, com o objetivo de desenvolver suas habilidades técnicas e artísticas, criando oportunidade de educação musical de qualidade a jovens talentos e capacitando-os à profissionalização.

A orquestra acolhe aprendizes de música de diversas iniciativas públicas ou particulares, que demonstram interesse em aprofundar seus estudos, com aulas teóricas, práticas de instrumentos de orquestra e prática de grupo com regência.

O projeto cultural tem o objetivo de formação musical, aperfeiçoamento de músicos instrumentistas, capacitação para a profissionalização artística e difusão da música instrumental.

Orquestra é regida pelo maestro William Coelho|Foto: Paullo Amarall / FCCR

William Coelho

Doutor e mestre em musicologia pela USP, é professor de regência coral na ECA/USP e regente titular da Orquestra Joseense, da Orquestra Abaporu e da Eos Música Antiga USP. Foi maestro preparador do Coro da Osesp e professor convidado da Academia de Regência da Osesp. É regente convidado de orquestras como a Osesp, a Sinfônica da USP e a Sinfônica de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019 e sua tese de doutorado foi premiada pela USP. Em 2020 e 2022 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico Mundial em Davos e no Americas Society em Nova Iorque.



