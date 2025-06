Myra Maya, Eliane, Samya Maia e Cavalo de Pau fazem shows no Parque Solon de Lucena, nesta sexta-feira

A programação do São João Multicultural, realizada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), começa nesta sexta-feira (20), no Parque Solon de Lucena, com quatro shows no palco principal – Myra Maya, Eliane – a Rainha do Forró, Samya Maia e a banda Cavalo de Pau. Durante cinco dias de festa, 20 artistas e bandas se apresentam, sempre a partir das 19h.

“Iniciamos, nesta sexta-feira, um novo ciclo do nosso projeto de São João Multicultural de João Pessoa com uma sequência de shows, com artistas muito fortes e importantes para a nossa música nordestina e brasileira. Essa é parte da nossa política de cultura construída junto com o prefeito Cícero Lucena e que foca o estímulo à produção regional e local da música e dos festejos juninos”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele afirma que o Parque Solon de Lucena vai se transformar, a partir desta sexta-feira, em uma arena pública de shows. “Tenho certeza de que será um sucesso também do ponto de vista da presença do público, como foi nos últimos anos”, destaca.

Marcus Alves ressalta também que a Funjope e o governo municipal prepararam uma programação com muito cuidado e zelo, uma festa que tem a colaboração de um conjunto grande de secretarias.

“Eu sempre digo que a festa de São João é realizada pela Funjope, mas sem a contribuição de secretarias como a Sedurb (Desenvolvimento Urbano), Semam (Meio Ambiente), Seinfra (Infraestrutura), Secom (Comunicação), Saúde, Emlur (Limpeza Urbana), Semob (Mobilidade Urbana), enfim, todos os envolvidos, junto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, não teríamos tanto sucesso em nossas festas”, constata.

O diretor agradece a todos os envolvidos: “Gratidão a todas as pessoas que nos ajudam. Estamos trabalhando intensamente para manter essa vitalidade da nossa cultura na cidade de João Pessoa, que vive um momento único e muito especial, aliando turismo, cultura e gerando desenvolvimento com uma economia criativa em torno do ciclo junino e em todas as nossas festas”, acrescenta.

Programação – O segundo dia de apresentações no Parque Solon de Lucena, no sábado (21), terá shows de Jorge de Altinho, Mara Pavanelly, Bonde do Brasil e Rainhas da Farra.

A programação segue no domingo (22), com Kelly Silva, Zé Cantor, Banda Cascavel e Danieze Santiago. Para a segunda-feira (23), véspera de São João, estão programados shows de Antônio Marques, Nando Cordel, Osmídio Neto e Joyce Tayná.

Fechando a programação no palco principal do Parque Solon de Lucena, os shows no Dia de São João (24) serão de Fabrício Rodrigues, Banda Magníficos, Ranniery Gomes e Banda Encantu’s.

A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.