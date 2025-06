Ministério do Turismo certifica Sorocaba como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro 2025 – Agência de Notícias

A cidade de Sorocaba foi oficialmente certificada pelo Ministério do Turismo como integrante da nova composição do Mapa do Turismo Brasileiro. A iniciativa integra o Programa de Regionalização do Turismo, instrumento fundamental para orientar a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento e fortalecimento das políticas públicas para o setor em todo o País. Ao todo, 1.975 cidades e 306 regiões turísticas compõem a nova atualização do mapa.

Por meio de uma parceria entre a Secretaria do Turismo (Setur), Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e os interlocutores estaduais do Programa, Sorocaba, nessa nova composição, está classificada no grupo dos “municípios turísticos”, que são aqueles com os maiores fluxos de visitantes e com os principais atrativos e infraestrutura turística do País. O resultado foi obtido seguindo critérios técnicos definidos pelo Ministério do Turismo, em conjunto com as Unidades da Federação e instâncias de governança regional.

Após a nova composição, antes categorizadas de A até E, as cidades serão separadas por vocação turística: municípios turísticos; municípios com oferta turística complementar e municípios de apoio ao turismo. A mudança acompanha as diretrizes da Nova Lei Geral do Turismo e do Plano Nacional do Turismo 2024-2027, promovendo uma abordagem mais estratégica e realista sobre o papel de cada cidade no contexto regional.

“O reconhecimento reafirma a importância do município no cenário turístico nacional e o consolida como parte da região turística ‘História & Aventuras’, da qual pertence desde 2019”, destacou o secretário da Setur, Hudson Pessini.

Segundo ele, a presença de Sorocaba no Mapa do Turismo Brasileiro reforça o papel da cidade como referência em desenvolvimento turístico sustentável e estratégico, além de evidenciar o compromisso da gestão municipal com a valorização dos atrativos locais, da cultura, da história e da hospitalidade local.

“Também trazem oportunidades reais para Sorocaba, como a possibilidade de acesso a recursos federais, programas de qualificação profissional, infraestrutura turística e fortalecimento da promoção dos destinos locais”, complementa o secretário.

O Mapa do Turismo Brasileiro serve como guia para o Ministério do Turismo no desenvolvimento de políticas públicas na área, oferecendo oportunidades para as cidades, inclusive, na melhoraria da gestão do turismo. Para acessá-lo, basta visitar o link: http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/init.html#/home.