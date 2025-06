Jogos da Melhor Idade de MS começam com alegria, ritmo e dança de salão – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com muita animação e espírito esportivo, teve início nesta terça-feira (17) a edição 2025 dos Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. A cerimônia oficial de abertura aconteceu no Espaço Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. A competição segue até esta quinta-feira (19), reunindo mais de 800 atletas com 60 anos ou mais.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o evento é gratuito e aberto ao público. Nesta edição, participam delegações de 46 municípios, com disputas em nove modalidades esportivas, tanto individuais quanto em duplas.

As provas de atletismo são realizadas no Parque Ayrton Senna. As demais modalidades — damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez — ocorrem no Espaço Expo do shopping.

Mais do que uma competição, os Jogos da Melhor Idade têm como propósito fortalecer o papel social do esporte na vida da pessoa idosa. A iniciativa busca instrumentalizar os municípios sul-mato-grossenses, sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da população idosa e promover a autoestima, o convívio social e a troca de experiências entre gerações contribuindo para a qualidade de vida. O acesso ao esporte e ao lazer é um direito assegurado pela Política Nacional do Idoso e pelo Estatuto do Idoso.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, destacou o papel fundamental dos profissionais municipais na viabilização dos jogos. “A gente prepara tudo com muito carinho: os jogos, a hospedagem, a alimentação, a confraternização de vocês. Mas, se não houver o trabalho dedicado do profissional de Educação Física, do assistente social lá no município com o apoio de um prefeito que tenha a visão de valorizar a trajetória de vocês e usar o esporte como ferramenta de saúde e qualidade de vida, nada disso seria possível. Tenho certeza de que isso faz diferença até no número de atendimentos nos postos de saúde”.

Durante a abertura, a diretora dos Jogos, Karina Quaini, também reforçou a importância do evento como ferramenta de valorização dos idosos. “Com mais de 800 inscritos, esta edição bate recorde. No ano passado, tivemos a participação de 35 municípios e cerca de 600 pessoas. A cada edição, superamos os números, e isso é reflexo da dedicação de vocês. Corremos atrás de recursos e orçamento para garantir que a qualidade do evento se mantenha, porque vocês merecem o melhor. Tudo isso aqui é para vocês”.

Karina também emocionou o público ao relembrar um momento simbólico da cerimônia.

“Enquanto ouvíamos o nosso hino e assistíamos às imagens no telão, eu pensava: tudo aquilo é graças a vocês. Vocês que dedicaram a vida inteira, trabalhando, educando filhos, produzindo e ajudando a construir o Mato Grosso do Sul como ele é hoje. Por isso, vocês merecem este reconhecimento, e muito mais”.

Histórias que inspiram

Aos 73 anos, Marisete D’Ávila, moradora de Amambai, é um dos muitos exemplos de entusiasmo e participação ativa nas atividades. Ela relata que o envolvimento com o esporte transformou sua rotina. “Comecei a participar há quase 25 anos. Na época, morava em Assunção e, depois que me mudei para Amambai, passei a integrar os grupos de dança, bocha e ginástica. Gosto muito de participar das atividades da terceira idade. Faço parte de quase tudo! Sou muito grata. O esporte me faz bem, me sinto jovem e sou muito feliz com tudo o que faço. Participar é uma alegria”.

Já Eliude de Andrade Cavalheri, de 79 anos, moradora de Campo Grande, encontrou no voleibol adaptado uma nova paixão e uma forma de realizar um antigo sonho. “Sempre gostei de esporte. Mas, quando era mais nova, nunca conseguia jogar vôlei por causa da minha altura. Sempre fui baixinha. Quando entrei no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e vi que tinha vôlei adaptado, me encantei. Comecei a jogar, participei também da bocha, da malha, da sinuca, fui campeã em várias delas. Faço tudo o que posso, adoro praticar esporte”.

Mais recentemente, Eliude se descobriu em outra modalidade: o atletismo. “Desde sempre gostei de me movimentar. Mesmo quando meus filhos eram pequenos, eu dava um jeitinho de praticar. Quando vi que havia provas de corrida, comecei com 800 metros e logo percebi que meu forte era a velocidade. Quando a gente faz o que gosta, é diferente, né? Às vezes a gente tenta algo que não gosta tanto, aí complica”.

Após a cerimônia oficial de abertura, as competições dos Jogos da Melhor Idade de MS deram início com a dança de salão.

Texto: Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Fotos: Samuel Rocha, Comunicação Setesc

Foto de capa: Coolaab / Registros Esportivos