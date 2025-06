IFSP e Unicamp ofertam curso gratuito sobre desinformação científica – IFSP

Interessados podem se inscrever até o dia 29 de junho

Estão abertas, entre os dias 16 e 29 de junho de 2025, as inscrições para o curso de extensão “Desinformação, Negacionismo Científico e Educação em Ciências”, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática (PECIM/Unicamp) em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Piracicaba.

Sob coordenação do professor Dr. Aldo Aoyagui Gomes Pereira, o curso é 100% presencial e será realizado no campus da Unicamp em Campinas, com aulas às sextas-feiras, das 14h às 18h, entre os dias 8 de agosto e 6 de dezembro de 2025.

A carga horária total é de 70 horas e não haverá cobrança de inscrição ou matrícula. O curso será ofertado concomitantemente com a disciplina EC – 790C do PECIM, sendo 20 vagas para a disciplina e 20 para o curso. Voltado para licenciados de todas as áreas e professores da educação básica ao magistério superior, o curso oferece 20 vagas e propõe uma abordagem crítica e interdisciplinar sobre os desafios da desinformação na ciência e seu impacto no ambiente educacional e nas políticas públicas. Entre os temas abordados estão:

Prática social da ciência: credibilidade, expertise, revisão por pares, consenso e conflitos de interesse;

Ciência na internet e nas mídias sociais: leitura lateral, bots, Wikipédia, algoritmos, mediação editorial e bolhas informacionais;

Psicologia da desinformação: viés de confirmação, raciocínio motivado, câmaras de eco e efeitos persistentes da mentira.

A proposta do curso ganha relevância em um contexto marcado pelo aumento da circulação de informações falsas, teorias conspiratórias e ataques à ciência. Segundo o professor Aldo Pereira, a sensação de mal-estar ocasionado por esse contexto é um dos sintomas de um problema informacional mais abrangente. “Para que possamos desenvolver abordagens educacionais e estratégias de enfrentamento à disseminação da desinformação, é fundamental a compreensão dos fatores cognitivos, sociais e afetivos que fazem com que as pessoas neguem e rejeitem ideias já consolidadas na comunidade científica”, afirma .

As inscrições devem ser feitas online, e o edital completo está disponível no site do IFSP-Piracicaba. Para outros detalhes, escreva para o e-mail: .