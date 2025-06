IFSP e MDA fortalecem agricultura familiar na BioBrazil Fair 2025 – IFSP

Instituição participou da maior feira de produtos orgânicos e sustentabilidade da América Latina, promovendo práticas sustentáveis e inclusão social

O Pró-Reitor de Extensão e Cultura do IFSP, Rafael Alves Scarazzati, e a Coordenadora Geral do Programa Mulheres Mil, Priscilla Najara, estiveram reunidos com o Secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, Vanderley Ziger, para tratar de ações conjuntas para fortalecimento das parcerias institucionais.O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) marcou presença na BioBrazil Fair/Biofach América Latina 2025, realizada entre os dias 11 e 14 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo. Reconhecida como a maior feira de produtos orgânicos e sustentabilidade da América Latina, o evento reuniu milhares de visitantes, expositores e instituições comprometidas com a alimentação saudável e práticas sustentáveis.

A participação do IFSP foi viabilizada por meio de uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), formalizada por um Termo de Execução Descentralizada (TED). A ação foi coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PRX) e integra os esforços institucionais de fortalecimento da agricultura familiar, da economia solidária e do desenvolvimento territorial.

No estande compartilhado com o MDA, o público teve a oportunidade de conhecer projetos de extensão, ensino e pesquisa desenvolvidos no IFSP, além de tecnologias sociais e relatos de práticas educativas que promovem inclusão social e sustentabilidade. Também foram divulgadas informações sobre políticas públicas voltadas à agricultura familiar, fundamentais para garantir o abastecimento de alimentos orgânicos, fortalecer a produção e fomentar o desenvolvimento sustentável.

O espaço contou ainda com a comercialização de diversos produtos da agricultura familiar, todos certificados como orgânicos. Entre os itens disponíveis estavam queijos, vinhos, doces de banana, verduras, legumes, geleias, meles, cafés, mate, iogurte, vinagre, grãos e cerveja artesanal — resultado direto do trabalho de empreendimentos apoiados por projetos de extensão do IFSP.

Para a PRX, a participação na BioBrazil Fair 2025 reafirma o compromisso do Instituto com a promoção do desenvolvimento local, o fortalecimento de redes de agroecologia, de movimentos sociais e da sociedade civil, além do incentivo ao consumo consciente. A parceria com o MDA reforça, ainda, o papel do IFSP na construção e execução de políticas públicas voltadas aos povos do campo, das florestas e das águas.