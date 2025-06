GCM detém homem acusado de violência doméstica contra a esposa no bairro Caguassú – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve um homem de 44 anos de idade, por violência doméstica, acusado de agredir a esposa dele, na manhã desta sexta-feira (19), às 6h19. O caso foi no apartamento da vítima no bairro Caguassú, Zona Norte.

A denúncia foi efetuada por meio do Centro de Operações Especiais e Inteligência (COEI). No local, a equipe da GCM encontrou a vítima, de 38 anos, com sinais de violência domestica, informando que o indivíduo estava do lado de fora do apartamento.

O agressor foi localizado e não ofereceu resistência à abordagem policial. Todavia, para garantir a segurança da equipe e do próprio denunciado, foi necessário o uso de algemas.

Em seguida, o agressor foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência, ficando à disposição da Justiça.

A vítima, ao ser informada sobre a prisão do autor do crime, teve uma convulsão. Após a situação ser contida pela equipe do Samu, a mesma foi encaminhada para a Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Zona Leste.