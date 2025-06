Festas juninas impulsionam economia e devem incrementar vendas em bares, restaurantes e comércio informal

“O período junino em João Pessoa vai muito além de trazer cores, tradições e celebrações. Ele também impulsiona significativamente a economia local”. A declaração é do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Bruno Farias, ressaltando que, com o aumento do turismo, o fortalecimento de setores como hospedagem, alimentação, transporte e artesanato, a festa gera renda e empregos, beneficiando pequenos negócios e famílias inteiras.

Além disso, continuou o titular da pasta, o aquecimento do comércio movimenta a cadeia produtiva regional, incentivando investimentos e desenvolvimento sustentável. “Em suma, o São João não é apenas um momento de alegria e cultura, é um motor essencial de crescimento econômico e de fortalecimento comunitário para João Pessoa”, afirmou.

Dados divulgados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-Seccional Paraíba) reforçam a avaliação, pois revelam expectativa de aumento de 15% a 20% no fluxo de clientes este ano em relação ao mesmo período de 2024, especialmente, nos fins de semana e em regiões próximas aos polos de eventos juninos.

Já a expectativa do comércio informal de João Pessoa é maior, equivalente a um crescimento de 30% nas vendas, conforme previsão da presidente da Associação de Ambulantes, Márcia Medeiros.

Segundo o diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, além de ser seguramente um dos momentos mais importantes para o Nordeste, resultando na reafirmação das identidades culturais da região, as festas juninas também mobilizam uma economia muito forte a partir dos espetáculos, dos festivais e shows.

“O prefeito Cícero Lucena promoveu o renascimento dessa tradição em João Pessoa. A Funjope realiza, desde 2022, festivais de Quadrilha, começando no estacionamento do Almeidão e que, depois, foi trazido para a praia e o sucesso tem sido grandioso. O evento já se tornou parte do processo de desenvolvimento local que envolve desde o vendedor de água mineral aos taxistas, motoristas de aplicativo, além de aquecer as vendas nos bares e restaurantes, promovendo ainda um aumento na ocupação hoteleira”, detalhou.

Turismo- De acordo com o secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo Castelliano, o São João Multicultural complementa o grande evento junino que é realizado no Estado. Ele destaca que há anos, nesta época, o fluxo de turistas era muito baixo na Capital, um cenário que mudou completamente. “Hoje, a realidade é outra, pois temos nosso próprio evento, com um Festival de Quadrilhas, que acontece antes da data oficial e é o maior sucesso”.

Na avaliação do secretário, a realização de um Festival de Quadrilhas, por exemplo, em uma área da praia atrai o turista que está hospedado na região. “É só atravessar a rua e assistir a festa que, talvez, não tenha na sua cidade. Realmente, não se encontra isso em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. O desenvolvimento do São João na Paraíba, como o da própria João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Patos e outras, faz crescer a ocupação nesse período na Capital. Lembrando que o acesso é muito bom para quem está hospedado em João Pessoa e deseja se deslocar para as cidades citadas”, finalizou.

Comércio ambulante – Márcia Medeiros disse que a categoria tá ansiosa na expectativa por boas vendas. “Trata-se de uma festa que esperamos o ano inteiro e envolve não apenas os jovens, mas também a família. Vem o pai, a mãe, a criança e os avôs. Então, a gente fica na expectativa de um bom público, entre turistas e a população local. Além disso, o pessoal sai de diversos estados para vir para cá brincar o São João. Nossa expectativa durante o ano inteiro”, acrescentou da presidente da Associação de Ambulantes.

Ela disse que tem dialogado com os ambulantes e o saldo tem sido positivo na opinião deles. “Não existe festa sem o ambulante e não existe o ambulante sem a festa. É muito importante estarmos nesses espaços. Quando a gente consegue dialogar com a prefeitura e ser ouvido, é muito bom”, finalizou.

Para conferir a programação completa do São João Multicultural, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.