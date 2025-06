Estudantes da rede municipal participam de desafio Liga Jovem

Fernanda Niquirilo





A tarde desta terça-feira (17) foi marcada por inovação e protagonismo juvenil no Cedemp (Centro de Educação Empreendedora), com o lançamento oficial da 3ª Edição da Liga Jovem, maior desafio de empreendedorismo e tecnologia voltado a estudantes do país. O evento reuniu professores da rede de ensino municipal de São José dos Campos, que agora serão os multiplicadores da iniciativa nas escolas.

Promovida pelo Sebrae em parceria com o Instituto Ideias do Futuro, a Liga Jovem tem como objetivo empoderar estudantes por meio da criação de soluções criativas e de impacto para problemas reais da escola ou da comunidade, com o apoio da tecnologia.

A expectativa nacional é de 80 mil inscrições, com a participação de alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, cursos técnicos e ensino superior.

Durante o encontro, os educadores foram apresentados à proposta pedagógica do desafio, que envolve uma trilha de aprendizado com oficinas, atividades online, mentorias e certificação de 30 horas. A iniciativa também oferece uma premiação robusta, incluindo mais de 70 notebooks e celulares, R$ 250 mil em vale-compras e viagens nacionais e internacionais. Os vencedores do desafio embarcarão em uma experiência internacional de até 10 dias com tudo pago.

Para Camilo Santos, representante do Instituto Ideias do Futuro, o local escolhido para o lançamento desta edição tem um significado especial. “Fizemos questão de lançar a Liga Jovem aqui, em São José dos Campos, porque é uma cidade referência em educação e inovação. Já existe um histórico, uma rede mobilizada e professores altamente engajados. Essa escolha foi estratégica, para que esses educadores levem o projeto com entusiasmo para suas salas de aula”, afirmou.

Com atenção e entusiasmo, professores se preparam para levar a Liga Jovem aos alunos da rede municipal | Foto: PMSJC

Expectativas

Em São José dos Campos, a mobilização vai alcançar os 8.554 alunos dos 8º e 9º anos das 45 Emefi’s que atuam nos Anos Finais. Cada escola deve entregar ao menos um projeto, mas, com base no engajamento demonstrado pelos professores no evento, a expectativa é de pelo menos cinco projetos por unidade, o que pode somar 225 propostas desenvolvidas por estudantes joseenses.

As soluções podem utilizar diferentes formatos e ferramentas, desde aplicativos, jogos e redes sociais até tecnologias analógicas, como metodologias e formas inovadoras de produção.

Para Alexandre Mazza, coordenador do Cedemp (Centro de Educação Empreendedora), a iniciativa do projeto desperta um sentimento de entusiasmo e orgulho por contribuir com uma formação transformadora para os jovens.

“A participação da rede no Desafio Liga Jovem Sebrae 2025 vai além da competição, é um investimento na formação dos estudantes, que têm a chance de desenvolver projetos, vivenciar a educação empreendedora e se preparar para o mercado de trabalho. Para nós do Cedemp, reforça o papel como instituição inovadora e comprometida com a formação integral. Já para os professores, proporciona desenvolvimento profissional por meio de metodologias atualizadas e práticas inovadoras. O Desafio Liga Jovem Sebrae 2025 é uma arena de aprendizado e interação e muito nos orgulha poder propiciar a experiência para a comunidade escolar”, disse.

A final do desafio contará com a presença de representantes dos 26 estados brasileiros sendo três equipes por estado, totalizando 405 alunos e 81 professores, reforçando o compromisso da Liga Jovem em dar voz e vez à juventude de todo o país.

Apresentação oficial da Liga Jovem no CEDEMP envolveu educadores da rede municipal em um momento de escuta e inspiração | Foto: PMSJC

ETAPAS:

23 de maio a 30 de junho – Inscrições

A partir de junho – Mobilização de equipes – missões de engajamento online e off-line, valendo premiações fora da competição principal

Junho a agosto – Etapa de Capacitação

Agosto – Envio do vídeo-pitch de até 5 minutos, apresentando o projeto

Setembro e outubro – Etapa Estadual – apresentação online para uma banca de jurados

Novembro e dezembro – Etapa Nacional – apresentação presencial em uma viagem nacional

2026 – Missão Internacional

PREMIAÇÃO

Etapas Estaduais – as equipes classificadas para a etapa nacional ganharão vales de R$ 500 por pessoa e a viagem para a etapa nacional. São contemplados com os prêmios todos os estudantes e os respectivos professores orientadores.

Etapa Nacional Presencial – Os 3 representantes de cada estado irão participar de uma imersão em uma capital de inovação, com tudo pago.



