Espaços da Juventude oferecem 3,5 mil vagas em cursos de tecnologia de inovação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Operação de Drone é um dos cursos oferecidos – Laryssa Lomenha/JUVRio

Robótica, Informática, Operação de Drone, Mídias Digitais, Indústria Avançada e Programação Móvel. Até o dia 30 de junho, estão abertas as inscrições para 3.500 vagas nos cursos dos Espaços da Juventude. O equipamento público da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) com foco na inserção de jovens de 15 a 29 anos no mundo da Indústria 4.0 oferece aulas nos turnos da manhã, tarde e noite em todas as sete unidades, localizadas nos seguintes bairros: Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande. Para participar, basta preencher o formulário no perfil da secretaria nas redes sociais. As aulas serão realizadas ao longo de todo o mês de julho.

Nos Espaços da Juventude já foram certificados 32.576 jovens para as profissões do futuro. Em um ambiente acolhedor, inclusivo e totalmente tecnológico, os estudantes aprendem as ferramentas e conhecimentos mais requisitados no mercado de trabalho de inovação. Cada unidade oferece 250 vagas por curso, com turmas mensais. Todos os cursos dos Espaços têm certificado de conclusão.

Os Espaços da Juventude

Os Espaços da Juventude oferecem vagas, regularmente, para os cursos de Inteligência Artificial, DJ, Operação de Drone, Desenvolvimento de Jogos, Impressão 3D, Informática para Negócios e Programação Móvel, Robótica, Mídias Sociais e Design de Games.

Unidades e cursos

Estácio

Endereço: Praça Roberto Campos, Estácio (saída do metrô)

Terças e quintas: Robótica

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Quartas e sextas: Informática para Negócios

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Cidade de Deus

Endereço: Rua Daniel s/nº, apartamentos da Cidade de Deus (referência: próximo à Fundação Leão XIII)

Terça e quinta: Informática para negócios

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Quarta e sexta: Operador de Drone

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Vigário Geral

Endereço: Estrada do Vigário Geral s/nº – Praça Elba (referência: igreja em frente ao contêiner)

Terça e Quinta: Informática para Negócios

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Quarta e Sexta: Robótica

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Vargem Pequena

Endereço: Estrada dos Bandeirantes s/nº, Av. A, Vargem Pequena (referência: Praça Veluza Bispo)

Terça e Quinta: Mídias Digitais

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Quarta e sexta: Informática para negócios

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Jacarezinho

Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Jacarezinho

Horários: 8h, 10h15, 13h30 e15h45:

Terças e quintas: Mídias Digitais

Quartas e sextas: Informática para negócios

Campo Grande

Endereço: Rua Dom Pedrito, na Praça da Subprefeitura da Zona Oeste, Campo Grande

Segunda: Informática para negócios

Horários: 8h às 12h e 13h às 17h

Terça e quinta: Mídias Digitais

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Quarta e Sexta: Operador de Drone

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Madureira

Endereço: Avenida Ministro Edgard Romero 502 (em frente ao BRT Otaviano)

Segunda – Informática para negócios

Horários: 8h às 12h e 16h às 20h

Terça e quinta: Indústria Avançada

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h

Quarta e sexta – IOT (Programação Móvel)

Horários: 8h, 10h15, 13h30, 15h45 e 19h