Enfermagem do Cephas participa do Desafio Liga Jovem

Alunas do curso técnico de Enfermagem do Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) estão participando do Desafio Liga Jovem, a maior competição de empreendedorismo e tecnologia voltada para estudantes de todo o país, realizada pelo Sebrae.

A iniciativa tem o objetivo de empoderar jovens para transformar ideias em soluções, desenvolvendo competências para a vida pessoal, acadêmica e profissional. Os alunos deverão propor uma solução criativa e de impacto para um problema da escola ou da comunidade.



Bonecas artesanais representam deficiências diversas para trabalhar a inclusão |Foto: Fundhas

O projeto das alunas do Cephas é de bonecas inclusivas. “Eu já trabalhava com artesanato, com bonecas. Quando eu entrei na Enfermagem, percebi a necessidade de trazer essas bonecas porque cada uma delas apresenta uma deficiência – amputada, cadeirante, autista, entre outras. Falei com minha professora e ela gostou da ideia.”, explica Áurea Lopes, aluna do curso de Enfermagem.

A aluna explica que as peças têm baixo custo de produção. “Tem pouco impacto ambiental, são feitas artesanalmente”, destaca.



Aluna Áurea, da Enfermagem, está animada em participar da competição | Foto: Fundhas

“O objetivo é trazer visibilidade, inclusão, para pessoas com deficiência, levando essas bonecas para creches, hospitais e escolas”, reforça Maria Lúcia da Silva, professora do curso técnico de Enfermagem.

Desafio Liga Jovem

Promovida pelo Sebrae em parceria com o Instituto Ideias do Futuro, a Liga Jovem visa empoderar estudantes por meio da criação de soluções criativas e de impacto para problemas reais da escola ou da comunidade, com o apoio da tecnologia.

A expectativa nacional é de 80 mil inscrições, com a participação de alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, cursos técnicos e ensino superior.



