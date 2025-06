Comlurb prepara planejamento especial de limpeza para Maratona do Rio 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Maratona do Rio faz parte do calendário de eventos na cidade – Divulgação

A Comlurb preparou uma operação especial de limpeza para a Maratona do Rio 2025, que será realizada no domingo (22/6), com percurso de 42km, com largada e chegada no Aterro do Flamengo, passando por toda a orla da Zona Sul, até o Leblon. O planejamento prevê a manutenção da limpeza de todas as provas, incluindo a Meia Maratona, de 21km, no sábado (21/6), e as corridas de 10 km, na sexta-feira (20/06) e de 5 km na quinta-feira (19/05). A Companhia contará com 226 garis nos quatro dias, que vão atuar na varrição manual e mecanizada das ruas, remoção e coleta de resíduos e limpeza hidráulica das vias com água de reuso.

Durante a semana, a Comlurb realizou a pré-limpeza, garantindo que todo o percurso esteja preparado para receber as provas, com os seguintes serviços: varrição manual e mecanizada, capina, remoção e coleta de resíduos, roçada da capa vegetal, manutenção de canteiros e jardins, limpeza de caixas de ralo, limpeza de placas, remoção de pichações e propagandas irregulares em postes, muros e viadutos, instalação de papeleiras, remoção de resíduos flutuantes do espelho d’água do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, limpeza hidráulica das vias com água de reuso e manejo arbóreo.

Entre veículos e equipamentos, a Companhia contará com varredeiras de grande porte, varredeiras compactas, mini varredeiras, sopradores, caminhões compactadores, e pipas d’água e vans motobomba para limpeza hidráulica das vias com água de reuso. Durante os quatro dias, serão disponibilizados contêineres em pontos estratégicos dos percursos e no entorno dos pontos de hidratação e alimentação, para que os corredores e o público possam fazer o descarte de seus resíduos de forma correta.