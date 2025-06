Bragantino garante última vaga nas quartas do Brasileirão Feminino

O Bragantino assegurou a última vaga nas quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol ao aplicar 5 a 1 no 3B da Amazônia, na 15ª e derradeira rodada da primeira fase, que reuniu 16 equipes. Destaque da partida foi a argentina Paulina Gramaglia, que marcou os dois primeiros gols das Bragantinas e depois fez mais um completando o hat-trick. A equipe do interior paulista arrematou a vaga no mata-mata ao terminar na oitava posição, com 20 pontos. Já as Feras (equipe amazonense), vices-lanternas com apenas sete pontos, foram rebaixadas para a Série A2 de 2026.

A derrota do 3B da Amazônia acabou favorecendo o Juventude, que escapou da zona da degola mesmo empatando fora de casa com o Bahia (já classificado em 7º lugar) em 2 a 2. As Esmeraldas (time feminino do Juventude) totalizaram 10 pontos e concluíram a primeira fase na 14ª posição, o suficiente para confirmarem a permanência na Série A1 no ano que vem.

Quem também fez jogo decisivo hoje em busca de vaga no mata-mata, foi o América Mineiro. O time feminino conhecido pelo apelido de “Espartanas” chegou a vencer a Ferroviária (sexta colocada, já classificada), mas terminou na nona colocação, com 19 pontos, um a menos que as Bragantinas.

Todos os 16 times da Série A1 duelaram no mesmo horário nesta quarta (18), entre eles o São Paulo – atual vice-campeão brasileiro e já classificado na 3ª posição – que derrotou o Internacional por 1 a 0 em Osasco, com transmissão ao vivo da TV Brasil, que também exibiu o jogo no Museu do Futebol, na capital paulista.

Outras quatro equipes também atuaram hoje já com vaga garantida no mata-mata: Cruzeiro (1º), Corinthians (2º), Palmeiras (4º) e Flamengo (5º).

As quartas de final do Brasileirão Feminino estão previstas para começar após a Copa América, que ocorrerá entre 12 de julho e 2 de agosto.