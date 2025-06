ASSISTIR AO VIVO Al Ain x Juventus, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 começou.

Al Ain x Juventus na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Nesta quinta-feira (19), às 22h (horário de Brasília), Al Ain e Juventus se enfrentam pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. O confronto será disputado no estádio Buzzard Point, em Washington, nos Estados Unidos, e marcará a estreia de ambas as equipes em um grupo que também conta com o atual campeão europeu Manchester City e o marroquino Wydad Casablanca.

Bragantino garante última vaga nas quartas do Brasileirão Feminino

Vôlei: seleção feminina bate Bélgica na 2ª semana da Liga das Nações

A partida terá transmissão ao vivo pelo Sportv, Globoplay e CazéTV, além de Tempo Real com vídeos pelo ge.

Situação dos times

Al Ain, representante dos Emirados Árabes Unidos, garantiu vaga no torneio após conquistar a Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. O time, porém, teve uma temporada irregular desde então, sendo eliminado precocemente da Champions asiática e terminando em quinto no campeonato local. Após a saída de Leonardo Jardim para o Cruzeiro, o clube passou a ser comandado pelo sérvio Vladimir Ivic.

Juventus, bicampeã europeia e campeã mundial nos formatos antigos (1985 e 1996), estreia na nova versão da Copa organizada pela FIFA. O clube italiano entrou no torneio graças ao seu desempenho no ranking da UEFA. A temporada 2024/25, contudo, foi decepcionante, com eliminação nos playoffs da Champions para o PSV e um desempenho modesto no Campeonato Italiano. A má fase resultou na troca do técnico Thiago Motta pelo croata Igor Tudor, inicialmente como interino e depois efetivado.

Onde assistir ao vivo

Sportv

Globoplay

CazéTV (YouTube)

Tempo Real no ge com vídeos dos lances (clique aqui)

Prováveis escalações

Al Ain – Técnico: Vladimir Ivic

Destaque para o atacante Kodjo Laba, goleador na última liga local, e para o marroquino Soufiane Rahimi, eleito o melhor jogador da Champions asiática e artilheiro das Olimpíadas de Paris em 2024. O meio-campo conta ainda com a criatividade do paraguaio Kaku.

Riscos para os consumidores que utilizam dispositivos de streaming ilegais

ASSISTIR AO VIVO Botafogo x PSG, HOJE (19/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

Provável time:

Rui Patrício; Fábio Cardoso, Park Yong-Woo e Autonne; Traoré, Nader, Palacios e Erik; Kaku; Kodjo Laba e Rahimi.

Juventus – Técnico: Igor Tudor

O destaque fica por conta do jovem Kenan Yildiz, autor de 15 gols na temporada. O meia Manuel Locatelli está recuperado de lesão e deve começar como titular no meio-campo.

Provável time:

Di Gregorio; Gatti, Kalulu e Lloyd Kelly; Gonzalez, Thuram, Locatelli e Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani e Yildiz.

Arbitragem

Árbitro principal: Tori Penso (EUA)

Assistente 1: Booky Maio (EUA)

Assistente 2: Kathryn Nesbitt (EUA)

Quarto árbitro: Jean Jacques Ndala (Congo)

Grupo C da Copa do Mundo de Clubes

Al Ain

Juventus

Manchester City

Wydad Casablanca

Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final da competição, que reúne os principais clubes dos cinco continentes e tem final marcada para o dia 13 de julho.

Tags: #CopaDoMundoDeClubes #AlAin #Juventus #FIFA2025 #OndeAssistir #GrupoC #JuventusNaCopa #FutebolAoVivo #Globoplay #Sportv #CazéTV