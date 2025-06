Alunos visitam Estação de Tratamento de Água da SAEG – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta semana, duas escolas realizaram uma visita à Estação de Tratamento de Água (ETA) da SAEG, em Guaratinguetá: os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola André Freire, localizada no bairro Colônia do Piagui, e os alunos do 5º ano da EMEIEF Fernando Alencar Pinto, do bairro Santa Luzia.

Durante a visita, os estudantes puderam conhecer de perto todo o processo de captação, tratamento e distribuição da água que chega até as residências. A ação proporcionou aprendizado na prática sobre a importância do uso consciente da água e dos cuidados com o meio ambiente.

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a SAEG, reforça seu compromisso com a educação ambiental, oferecendo experiências que contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.